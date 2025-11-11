Hont András rátaposott Magyar Péter tyúkszemére, nagy igazságot mondott ki

Elkövettem egy hatalmas hibát. Vitába bocsátkoztam az interneten megrögzött, elvakult Tisza Párt-szimpatizánsokkal. Sajnos elragadott a hév és az igazságérzetem, nem hagyhattam szó nélkül, amit összehordanak a hétvégi Trump–Orbán-találkozó kapcsán.
Papagájként mondják vissza a baloldali sajtó tételmondatait és próbálják lekicsinyíteni, degradálni a történelmi találkozó jelentőségét. Felváltva támadják Trumpot és Orbán Viktort és bőszen lájkolgatják egymás gusztustalan, ízléstelen hozzászólásait. Nem győzik túllicitálni egymást, válogatott baromságok tárházát felvonultatják. Láthatóan teljesen fel vannak bőszülve, szinte extázisban vannak. Alig, hogy kijavítottam egy-két orbitális hülyeséget, azonnal rám támadtak, mindennek elmondtak a Fidesz-csicskától, Putyin pincsijén keresztül, egészen a hazaárulóig. Nem kellett volna bekapcsolódnom, utólag rájöttem, mert ezeket az embereket a gyűlölet vezérli, észérvek nem hatnak rájuk, a tényekkel nem foglalkoznak, egy virtuális, zárt világban élnek, ahol úgy érzik, hogy nyeregben vannak.
Hont András adott egy remek interjút a Magyar Szónak, ahol nagyon keményen és határozottan mondta el a véleményét erről a jelenségről. A mondataival bizony Magyar Péter tyúkszemére lépett, mert rávilágított a virtuális támogatói mellett arra is, hogy a közvélemény-kutatások nagyon furcsa képet mutatnak:
„Nyilvánvalóan abszurd helyzet, hogy a közvélemény-kutatások olyan mértékig eltérnek egymástól, mint most Magyarországon. Ehhez azt azért hozzá tudom tenni, hogy ez nagyjából így volt 2022 előtt is. Folyamatosan ellenzéki előnyt mértek. Ebből 17 százalékos vereség alakult ki, csak belföldi szavazatokat tekintve. Ilyen nincs, fél év alatt ekkorát nem tud elmozdulni az arány. Nemsokára kiderül, hogy ugyanez-e a helyzet. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindeközben az utcán nem ugyanaz a hangulat, mint a közösségi médiában. Ennek a közösségi médiás jelenségnek az a jótéteménye is megvan, hogy az indulatok be is szorulnak a közösségi médián belül.”
Hont nagyon jól látja, a valóság egészen más, mint ami az átlagos internetfogyasztók szeme elé tárul.
A való életben van egy kormány, amely azért harcol, küzd, hogy a magyar embereknek jobb legyen és biztonságban éljenek a hazájukban. Az ellenfél pedig idegen érdekek szolgálatába akarja állítani Magyarországot, támogatja a háborút és minden jóléti intézkedést megnyirbálna, a nyugdíjtól, a rezsicsökkentésen át, egészen a családi adókedvezményekig.
Az embereket nem lehet hosszú távon átverni, pontosan látják, érzik és tudják, hogy mi jó nekik. Magyar Péter napról napra veszíti el a támogatóit, hiába állítja az ellenkezőjét.
A Tisza Párt felbőszült, vérgőzös trollhadserege a vereség felé masírozik.
Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)
