idezojelek
Poszt-trauma

Hont András rátaposott Magyar Péter tyúkszemére, nagy igazságot mondott ki

A Tisza Párt trollhadserege a vereség felé menetel.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterHont AndrásTisza Párttrollhadseregháború 2025. 11. 11. 5:17

Elkövettem egy hatalmas hibát. Vitába bocsátkoztam az interneten megrögzött, elvakult Tisza Párt-szimpatizánsokkal. Sajnos elragadott a hév és az igazságérzetem, nem hagyhattam szó nélkül, amit összehordanak a hétvégi Trump–Orbán-találkozó kapcsán. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Hont András, Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump és Orbán Viktor. Fotó: MTI

Papagájként mondják vissza a baloldali sajtó tételmondatait és próbálják lekicsinyíteni, degradálni a történelmi találkozó jelentőségét. Felváltva támadják Trumpot és Orbán Viktort és bőszen lájkolgatják egymás gusztustalan, ízléstelen hozzászólásait. Nem győzik túllicitálni egymást, válogatott baromságok tárházát felvonultatják. Láthatóan teljesen fel vannak bőszülve, szinte extázisban vannak. Alig, hogy kijavítottam egy-két orbitális hülyeséget, azonnal rám támadtak, mindennek elmondtak a Fidesz-csicskától, Putyin pincsijén keresztül, egészen a hazaárulóig. Nem kellett volna bekapcsolódnom, utólag rájöttem, mert ezeket az embereket a gyűlölet vezérli, észérvek nem hatnak rájuk, a tényekkel nem foglalkoznak, egy virtuális, zárt világban élnek, ahol úgy érzik, hogy nyeregben vannak.

Hont András adott egy remek interjút a Magyar Szónak, ahol nagyon keményen és határozottan mondta el a véleményét erről a jelenségről. A mondataival bizony Magyar Péter tyúkszemére lépett, mert rávilágított a virtuális támogatói mellett arra is, hogy a közvélemény-kutatások nagyon furcsa képet mutatnak:

„Nyilvánvalóan abszurd helyzet, hogy a közvélemény-kutatások olyan mértékig eltérnek egymástól, mint most Magyarországon. Ehhez azt azért hozzá tudom tenni, hogy ez nagyjából így volt 2022 előtt is. Folyamatosan ellenzéki előnyt mértek. Ebből 17 százalékos vereség alakult ki, csak belföldi szavazatokat tekintve. Ilyen nincs, fél év alatt ekkorát nem tud elmozdulni az arány. Nemsokára kiderül, hogy ugyanez-e a helyzet. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindeközben az utcán nem ugyanaz a hangulat, mint a közösségi médiában. Ennek a közösségi médiás jelenségnek az a jótéteménye is megvan, hogy az indulatok be is szorulnak a közösségi médián belül.”

Hont nagyon jól látja, a valóság egészen más, mint ami az átlagos internetfogyasztók szeme elé tárul.

A való életben van egy kormány, amely azért harcol, küzd, hogy a magyar embereknek jobb legyen és biztonságban éljenek a hazájukban. Az ellenfél pedig idegen érdekek szolgálatába akarja állítani Magyarországot, támogatja a háborút és minden jóléti intézkedést megnyirbálna, a nyugdíjtól, a rezsicsökkentésen át, egészen a családi adókedvezményekig.

Az embereket nem lehet hosszú távon átverni, pontosan látják, érzik és tudják, hogy mi jó nekik. Magyar Péter napról napra veszíti el a támogatóit, hiába állítja az ellenkezőjét.

A Tisza Párt felbőszült, vérgőzös trollhadserege a vereség felé masírozik.

Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu