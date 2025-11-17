idezojelek
Poszt-trauma

Török Gábor csúnyán mattolta Magyar Pétert, ezt nem láttuk jönni

Ennyi!

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
FideszTisza PártTörök GáborMagyar Péter 2025. 11. 17. 5:24

Magyar Péter az utóbbi időben már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, egyre többször fordul elő, hogy immár az ellenzékhez közel állók is kezdenek ellene fordulni. 

Magyar Péter, Török Gábor
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs

Az utóbbi időben egyre több, kormánypártisággal nem vádolható megmondóember mondta el a véleményét Magyar Péterről. Schiffer Andrástól Hont Andráson át egészen Nagy Attila Tiborig. Már egyre többen látják és ki is merik mondani, hogy a Tisza Párt hazugságlufija kipukkadt. 

Török Gábor politológus volt az egyike azoknak, akik az utolsó pillanatig védték Magyar Pétert. Még a vérlázító Tisza-adatbotrányt is igyekezett relativizálni, elkenni Magyarék nyilvánvaló felelősségét.

Most azonban Török a 24.hu Törökülés című műsorában már egészen más hangot ütött meg:

„Nem a Tisza Párt legfényesebb napjai ezek, az utóbbi két-három hétben csökkent Magyar Péterék tematizációs képessége, és egyre jobban hasonlít a legfőbb ellenzéki párt helyzete a négy évvel ezelőtti ellenzék helyzetéhez. (…) Kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza Párt számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanathoz, ahol az látszik, hogy akár némi átrendeződés is történhet a szavazótáborokban.”

Már Török Gábor is kezd megvilágosodni.

Látod, Peti?

Így múlik el a világ dicsősége…

Borítókép: Török Gábor (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

