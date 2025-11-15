Villámgyors csapást mértek Magyar Péterre, közismert figura volt a tettes

A Vadhajtások szúrta ki, hogy komoly gondok vannak Magyar Péterrel, mert Tabon idegességében azt mondta a hallgatóságnak tört magyarsággal, illetve a magyar nyelvtől meglehetősen idegen módon, hogy

Mindenkire szükség lesz! Önökre, RÁTOKRA!

Ez szép. Főleg annak fényében, hogy Péterünk nagyon nagyra tartja a magyarságát, beöltözik az ünnepeken és rendre magyar zászlókkal fotóztatja magát.