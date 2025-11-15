Villámgyors csapást mértek Magyar Péterre, közismert figura volt a tettes

A zsebmessiásnak nincsenek jó napjai, és akkor még finoman fogalmaztam. Nem elég neki, hogy a rábízott adatok kiszivárogtak, a cimborái sorban szerepelnek le a közvélemény előtt és fecsegik ki a Tisza Párt legféltettebb titkait, még ő maga is hülyeségeket beszél.
A Vadhajtások szúrta ki, hogy komoly gondok vannak Magyar Péterrel, mert Tabon idegességében azt mondta a hallgatóságnak tört magyarsággal, illetve a magyar nyelvtől meglehetősen idegen módon, hogy
Mindenkire szükség lesz! Önökre, RÁTOKRA!
Ez szép. Főleg annak fényében, hogy Péterünk nagyon nagyra tartja a magyarságát, beöltözik az ünnepeken és rendre magyar zászlókkal fotóztatja magát.
Persze mindenkinek lehet rossz napja, na de ennyiszer?
Wellor le is csapott erre a poénra, és készített is róla egy vidám kis videót.
Hallgassák meg, zseniális:
Bravó! Nagyon „szeressük” az ilyen jópofa dolgokat!
Borítókép: Wellor új számának YouTube-os nyitóképe (Fotó: Képernyőkép)
…
