Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot.

A nyilvánvaló mélyrepülés ellenére még mindig vannak olyan fekete öves támogatók Magyar Péter mellett, akiket nem érdekelnek a tények, mindent megtesznek azért, hogy a Tisza Pártot és a hibát hibára halmozó elnökét jó fényben tüntessék fel, kimenekítsék az egyre nagyobb slamasztikából.

Az egyik ilyen figura Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es politológus. Horn a Népszavának a következőket mondta:

„(...) Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adó-visszatérítéssel (…)”