Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Ezt nem fogja megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Csépányi Balázs
2025. 11. 13.

Az utóbbi időben egyre több, kormánypártisággal nem vádolható megmondóember mondta el a véleményét Magyar Péterről. Schiffer Andrástól, Hont Andráson át egészen Nagy Attila Tiborig. Már egyre többen látják és ki is merik mondani, hogy a Tisza Párt hazugságlufija kipukkadt. 

Tisza Párt, Magyar Péter, Horn Gábor
Leeresztett a lufi. Fotó: Csudai Sándor

Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot.

A nyilvánvaló mélyrepülés  ellenére még mindig vannak olyan fekete öves támogatók Magyar Péter mellett, akiket nem érdekelnek a tények, mindent megtesznek azért, hogy a Tisza Pártot és a hibát hibára halmozó elnökét jó fényben tüntessék fel, kimenekítsék az egyre nagyobb slamasztikából.

Az egyik ilyen figura Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es politológus. Horn a Népszavának a következőket mondta:

„(...) Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adó-visszatérítéssel (…)”

Azonban a nagy ügybuzgalom, amivel Horn Gábor Magyar segítségére sietett ezúttal visszaütött, sőt porig rombolta Magyar kártyavárát.

Hiszen a Tisza Párt narratívája az az, hogy Orbánék mindent elloptak, tönkretették az embereket. Akkor ez ezek szerint még sincs így, hiszen az a fránya kormány már 2022-ben gonosz módon átverte az embereket a népnyúzó adó-visszatérítéssel és most is olyan jóléti intézkedéssekkel próbálja megnyomorítani a magyarokat, mint a 3 százalékos lakáshitel, a családi adókedvezmény, a 14. havi nyugdíj bevezetése vagy éppen a kamatstop meghosszabbítása.

Horn annyira igyekszik Magyar kedvébe járni, hogy belezavarodott a saját mondókájába.

Akkor most tisztázzuk: nyerni akar a Fidesz vagy vereségre készül és már a következő kormány kontójára hozza meg a jóléti intézkedéseket?

Hogy van ez, Gábor?

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A szent tehén szektavezér

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

