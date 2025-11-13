Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Az utóbbi időben egyre több, kormánypártisággal nem vádolható megmondóember mondta el a véleményét Magyar Péterről. Schiffer Andrástól, Hont Andráson át egészen Nagy Attila Tiborig. Már egyre többen látják és ki is merik mondani, hogy a Tisza Párt hazugságlufija kipukkadt.
Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot.
A nyilvánvaló mélyrepülés ellenére még mindig vannak olyan fekete öves támogatók Magyar Péter mellett, akiket nem érdekelnek a tények, mindent megtesznek azért, hogy a Tisza Pártot és a hibát hibára halmozó elnökét jó fényben tüntessék fel, kimenekítsék az egyre nagyobb slamasztikából.
Az egyik ilyen figura Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es politológus. Horn a Népszavának a következőket mondta:
„(...) Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adó-visszatérítéssel (…)”
Azonban a nagy ügybuzgalom, amivel Horn Gábor Magyar segítségére sietett ezúttal visszaütött, sőt porig rombolta Magyar kártyavárát.
Hiszen a Tisza Párt narratívája az az, hogy Orbánék mindent elloptak, tönkretették az embereket. Akkor ez ezek szerint még sincs így, hiszen az a fránya kormány már 2022-ben gonosz módon átverte az embereket a népnyúzó adó-visszatérítéssel és most is olyan jóléti intézkedéssekkel próbálja megnyomorítani a magyarokat, mint a 3 százalékos lakáshitel, a családi adókedvezmény, a 14. havi nyugdíj bevezetése vagy éppen a kamatstop meghosszabbítása.
Horn annyira igyekszik Magyar kedvébe járni, hogy belezavarodott a saját mondókájába.
Akkor most tisztázzuk: nyerni akar a Fidesz vagy vereségre készül és már a következő kormány kontójára hozza meg a jóléti intézkedéseket?
Hogy van ez, Gábor?
Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)
