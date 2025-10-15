Ennyi pénzt jelent havonta az édesanyák szja-mentessége

Már több mint 50 ezer édesanya igényelte az szja-mentességet – adta hírül Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Mint arról lapunk beszámolt, október elsejétől a háromgyermekes édesanyáknak soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez a támogatás 250 ezer anyát érint, és havonta több mint százezer forinttal növelheti a családok jövedelmét.

A mentesség egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta pluszban 109 ezer forintot jelent, évente ez 1,3 millió forint, havi bruttó 400 ezer forintos keresettel számítva havonta pluszban 60 ezer, éves szinten pedig 720 ezer forint marad a családnál.

Az emberek óriási többsége a kormány családbarát adópolitikája mellett foglalt állást (Fotó: Illusztráció/Shutterstock)

Már novemberben érezhető a kedvezmény hatása

A mentesség igénylésével kapcsolatban az ügyfélszolgálatára érkezett kérdések alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összeállított és közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek. A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra, így akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Az adókedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál, az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a jóváírás már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára elmondta: a kormány júliusban indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. A családi adókedvezmény duplázása – ami egymillió családot érint – óriási segítség, januártól pedig jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, 2029-ben pedig már egymillió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A nemzeti kormány mindig betartotta a magyar családoknak tett ígéreteit. A támogatás a GDP öt százaléka, 4802 milliárd forint lesz a jövő évi költségvetésben, soha ekkora segítséget nem kaptak a magyar családok, de ez nemzetközi szinten is kiemelkedő – hangsúlyozta Koncz Zsófia, hozzátéve: úgy lehet erős országot építeni, ha erős családok vannak.