Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

családpolitikaszja mentességédesanya

Tovább bővülnek a családtámogatások + videó

A kormány az elmúlt években számos intézkedést valósított meg, új alapokra helyezve a családpolitika fogalmát.

Munkatársunktól
2025. 10. 09. 13:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 1-jétől 250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá az szja-mentességre, ugyanakkor mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a Kormányinfón. Emlékeztetett: a munkáltatónak kötelessége az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat teljesíteni.

Kormányinfo Havran Zoltán
A családpolitika fontos lépése az október elsején életbe lépő, háromgyermekes anyák szja-mentessége (Fotó: Havran Zoltán)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, mindez fontos lépés a családpolitikában, amelynek újabb állomása, hogy

január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak,

ráadásul ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.

A kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében beszámolt a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán a családtámogatásokról.

 

Fókuszban a családok támogatása

A kormány 2010-ben a családok támogatását tűzte ki az egyik legfontosabb céljaként. Az állam az elmúlt években számos intézkedést valósított meg, új alapokra helyezve a családpolitika fogalmát: 2014-ben bevezették a gyed extrát, de ebben az évben indult a bölcsődei férőhelybővítési program is, majd 2015-ben elindult a csok. 2016-ban a kormány bővítette a családi adókedvezményt, és bevezették az első házasok adókedvezményét is, majd 2019-ben Orbán Viktor bejelentette a családvédelmi akciótervet:

  • Elérhetővé vált a fiatalok számára a babaváró támogatás, amely tízmillió forintos kamatmentes hitelt biztosít a családalapítás előtt állók számára.
  • Bővült a csok: a falusi csok után a csok plusz is elindult.
  • Négygyermekes anyák szja-mentessége.
  • Autóvásárlási két és fél millió forint támogatás.
  • Bölcsődei férőhelyek bővítése.
  • Nagyszülői gyed. 
  • Nők 40 program.
  • Családi otthonfelújítási program.
  • A 25 év alattiak szja-mentessége, a fiatalok családalapításának ösztönzése.
  • Családi adóvisszatérítés: a gyermeket nevelő családok visszakapták a 2021-ben befizetett szja-t.

Orbán Viktor miniszterelnök 2025-ben még magasabb szintre emelte a családok támogatását és ezzel

végrehajtották Európa legnagyobb adócsökkentési programját:

  • 2025. július 1-jétől 50, majd 2026. január 1-jétől újabb ötven százalékkal emelik a családi adókedvezmény összegét.
  • A nyár folyamán a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed) és az örökbefogadói díj is mentesült a személyi jövedelemadó alól.
  • Október 1-jétől pedig a háromgyermekes édesanyák munkajövedelmeik esetében, életkortól függetlenül teljes szja-mentességet kaptak.
  • Jövő évtől pedig fokozatosan válnak adómentessé a kétgyermekes édesanyák is, első lépésben a 40 év alattiak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

add-square Kormányinfó

A minimálbér-emelés a feleken múlik — de hány százalék lesz?

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu