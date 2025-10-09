Tovább bővülnek a családtámogatások + videó

Október 1-jétől 250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá az szja-mentességre, ugyanakkor mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a Kormányinfón. Emlékeztetett: a munkáltatónak kötelessége az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat teljesíteni.

A családpolitika fontos lépése az október elsején életbe lépő, háromgyermekes anyák szja-mentessége (Fotó: Havran Zoltán)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, mindez fontos lépés a családpolitikában, amelynek újabb állomása, hogy

január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak,

ráadásul ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.

A kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében beszámolt a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán a családtámogatásokról.

Fókuszban a családok támogatása

A kormány 2010-ben a családok támogatását tűzte ki az egyik legfontosabb céljaként. Az állam az elmúlt években számos intézkedést valósított meg, új alapokra helyezve a családpolitika fogalmát: 2014-ben bevezették a gyed extrát, de ebben az évben indult a bölcsődei férőhelybővítési program is, majd 2015-ben elindult a csok. 2016-ban a kormány bővítette a családi adókedvezményt, és bevezették az első házasok adókedvezményét is, majd 2019-ben Orbán Viktor bejelentette a családvédelmi akciótervet:

Elérhetővé vált a fiatalok számára a babaváró támogatás, amely tízmillió forintos kamatmentes hitelt biztosít a családalapítás előtt állók számára.

Bővült a csok: a falusi csok után a csok plusz is elindult.

Négygyermekes anyák szja-mentessége.

Autóvásárlási két és fél millió forint támogatás.

Bölcsődei férőhelyek bővítése.

Nagyszülői gyed.

Nők 40 program.

Családi otthonfelújítási program.

A 25 év alattiak szja-mentessége, a fiatalok családalapításának ösztönzése.

Családi adóvisszatérítés: a gyermeket nevelő családok visszakapták a 2021-ben befizetett szja-t.

Orbán Viktor miniszterelnök 2025-ben még magasabb szintre emelte a családok támogatását és ezzel

végrehajtották Európa legnagyobb adócsökkentési programját: