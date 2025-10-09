Tovább bővülnek a családtámogatások + videó

Október 1-jétől 250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá az szja-mentességre, ugyanakkor mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a Kormányinfón. Emlékeztetett: a munkáltatónak kötelessége az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat teljesíteni.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, mindez fontos lépés a családpolitikában, amelynek újabb állomása, hogy
január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak,
ráadásul ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.
A kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében beszámolt a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán a családtámogatásokról.
Fókuszban a családok támogatása
A kormány 2010-ben a családok támogatását tűzte ki az egyik legfontosabb céljaként. Az állam az elmúlt években számos intézkedést valósított meg, új alapokra helyezve a családpolitika fogalmát: 2014-ben bevezették a gyed extrát, de ebben az évben indult a bölcsődei férőhelybővítési program is, majd 2015-ben elindult a csok. 2016-ban a kormány bővítette a családi adókedvezményt, és bevezették az első házasok adókedvezményét is, majd 2019-ben Orbán Viktor bejelentette a családvédelmi akciótervet:
- Elérhetővé vált a fiatalok számára a babaváró támogatás, amely tízmillió forintos kamatmentes hitelt biztosít a családalapítás előtt állók számára.
- Bővült a csok: a falusi csok után a csok plusz is elindult.
- Négygyermekes anyák szja-mentessége.
- Autóvásárlási két és fél millió forint támogatás.
- Bölcsődei férőhelyek bővítése.
- Nagyszülői gyed.
- Nők 40 program.
- Családi otthonfelújítási program.
- A 25 év alattiak szja-mentessége, a fiatalok családalapításának ösztönzése.
- Családi adóvisszatérítés: a gyermeket nevelő családok visszakapták a 2021-ben befizetett szja-t.
Orbán Viktor miniszterelnök 2025-ben még magasabb szintre emelte a családok támogatását és ezzel
végrehajtották Európa legnagyobb adócsökkentési programját:
- 2025. július 1-jétől 50, majd 2026. január 1-jétől újabb ötven százalékkal emelik a családi adókedvezmény összegét.
- A nyár folyamán a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed) és az örökbefogadói díj is mentesült a személyi jövedelemadó alól.
- Október 1-jétől pedig a háromgyermekes édesanyák munkajövedelmeik esetében, életkortól függetlenül teljes szja-mentességet kaptak.
- Jövő évtől pedig fokozatosan válnak adómentessé a kétgyermekes édesanyák is, első lépésben a 40 év alattiak.