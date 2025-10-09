Herbert Gáborszja mentességmunka

Ezért fontos az élethosszig tartó szja-mentesség az édesanyáknak

A dolgozó nő megbecsültsége mellett, az szja-mentesség a jövőbe vetett bizalmat és biztonságot is szimbolizálja – véli Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, aki szerint a kormány az elmúlt 10-15 évben folyamatosan azon dolgozott és azt kereste, hol tud segíteni a családoknak és a nagycsaládoknak.

Az a fajta családtámogatás, amelyet a kormány létrehozott, a legjobb segítségnyújtás, hiszen az állam nem a saját belátása szerint támogatja a családokat, hanem már eleve ott hagyja az adóforintokat, ahol arra a legnagyobb szükség van – fogalmazott Herbert Gábor. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét azután kerestük meg, hogy október elsejétől a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. 

Az szja-mentesség megerősíti az édesanyák biztonságérzetét

– Amikor az édesanya visszamegy dolgozni, a szépen cseperedő gyermekek körüli kiadások hirtelen megszaporodnak: téli kabát és cipő kell, kinőtték a ruhákat, új edzőfelszerelések kellenek, de ott vannak még a különórák és táboroztatás is, na meg a gyermek első biciklije és a nagyobbik gyerek új hobbija. Ezek az anyagi terhek folyamatosan ott lebegnek a szülők feje felett.

 Az édesanyák szja-mentessége viszont pont ebben a növekvő költséget igénylő gyereknevelési szakaszban tud valódi segítség lenni, hiszen abban a pillanatban, amikor ő munkát vállal, az szja-mentesség életbe lép, több pénzből tud gazdálkodni 

– mutatott rá Herbert Gábor.

Megjegyzi, a támogatás abban is segít, hogy az édesanyák anyagi biztonságát stabilizálja. – A Nagycsaládok Országos Egyesületének elnökeként sok családdal vagyok kapcsolatban, így én magam is látom, hányféle élethelyzet adódik, sajnos olyanok is, amikor egy anya egyedül marad a gyermekeivel. 

Azzal, hogy a háromgyermekes dolgozó anyáknak nem kell befizetni a személyi jövedelemadójukat, kényelmesebben élhetnek az egyszülős családok is 

– vélekedett.

család
 Az édesanyák szja-mentessége a növekvő költséget igénylő gyereknevelési szakaszban tud valódi segítség lenni. Fotó: Pexels

A jövőbe vetett bizalom és az otthonról hozott minták is kellenek

– A dolgozó nő megbecsültsége mellett az élethosszig tartó szja-mentesség a jövőbe vetett bizalmat és biztonságot is szimbolizálja. A kormány az elmúlt 10-15 évben folyamatosan azon dolgozott és azt kereste, hol tud segíteni a családoknak és a nagycsaládoknak. Reméljük, hogy ezek a folyamatok továbbra is így haladnak előre – fejezte ki reményeit Herbert Gábor.

Az elnök arról is beszélt, szerinte a családalapítási kedv mértéke két dologban rejlik: a fiatalok előtti lehetőségek mellett, az otthonról hozott minták is befolyásolják, hány gyermek fog születni egy családba.

– Ahhoz, hogy egy pár családot alapítson, a legfontosabb, hogy biztonságban érezzék magukat és tisztán lássanak a jövőt illetően. De van még valami, ami meghatározza, hány gyermek érkezik egy családba: az otthonról hozott és megélt gyermekkor.

 Azt szoktam mondani, hogy az egy nagyon szép dolog, ha valakinek nagy családja van. De az igazi kérdés az, hogy hány unokája lesz, mert ott dől az el, hogy a gyerekei jól érezték-e magukat abban a nagy családban, amiben éltek, vagy sem 

– vélekedett.

– Háromgyermekes édesapaként és hétszeres nagypapaként jól esik látni, hogy a gyermekeim által megélt gyermekkor, az, hogy milyen jól érezték magukat a nagycsaládban, alapjaiban meghatározta, hogy most ők is erre vágynak, a kormány családtámogatási rendszere pedig segít, hogy ezt az álmot meg is tudják valósítani – összegzett Herbert Gábor.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
 

