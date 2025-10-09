Ezért fontos az élethosszig tartó szja-mentesség az édesanyáknak

Az a fajta családtámogatás, amelyet a kormány létrehozott, a legjobb segítségnyújtás, hiszen az állam nem a saját belátása szerint támogatja a családokat, hanem már eleve ott hagyja az adóforintokat, ahol arra a legnagyobb szükség van – fogalmazott Herbert Gábor. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét azután kerestük meg, hogy október elsejétől a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Az szja-mentesség megerősíti az édesanyák biztonságérzetét

– Amikor az édesanya visszamegy dolgozni, a szépen cseperedő gyermekek körüli kiadások hirtelen megszaporodnak: téli kabát és cipő kell, kinőtték a ruhákat, új edzőfelszerelések kellenek, de ott vannak még a különórák és táboroztatás is, na meg a gyermek első biciklije és a nagyobbik gyerek új hobbija. Ezek az anyagi terhek folyamatosan ott lebegnek a szülők feje felett.

Az édesanyák szja-mentessége viszont pont ebben a növekvő költséget igénylő gyereknevelési szakaszban tud valódi segítség lenni, hiszen abban a pillanatban, amikor ő munkát vállal, az szja-mentesség életbe lép, több pénzből tud gazdálkodni

– mutatott rá Herbert Gábor.

Megjegyzi, a támogatás abban is segít, hogy az édesanyák anyagi biztonságát stabilizálja. – A Nagycsaládok Országos Egyesületének elnökeként sok családdal vagyok kapcsolatban, így én magam is látom, hányféle élethelyzet adódik, sajnos olyanok is, amikor egy anya egyedül marad a gyermekeivel.

Azzal, hogy a háromgyermekes dolgozó anyáknak nem kell befizetni a személyi jövedelemadójukat, kényelmesebben élhetnek az egyszülős családok is

– vélekedett.

Az édesanyák szja-mentessége a növekvő költséget igénylő gyereknevelési szakaszban tud valódi segítség lenni. Fotó: Pexels

A jövőbe vetett bizalom és az otthonról hozott minták is kellenek

– A dolgozó nő megbecsültsége mellett az élethosszig tartó szja-mentesség a jövőbe vetett bizalmat és biztonságot is szimbolizálja. A kormány az elmúlt 10-15 évben folyamatosan azon dolgozott és azt kereste, hol tud segíteni a családoknak és a nagycsaládoknak. Reméljük, hogy ezek a folyamatok továbbra is így haladnak előre – fejezte ki reményeit Herbert Gábor.