Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

nyugdíjkorhatárZacher GáborOrszágos Mentőszolgálat

Zacher Gábor elsírta magát + videó

Riasztást kapott az ismert mentőorvos, ám amikor megérkezett a helyszínre, nagy meglepetés érte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 12:04
Bajtársai megható meglepetésriasztással köszöntötték Zacher Gábort, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt. A mentőorvost kedvenc kávézójába hívták ki egy „rossz állapotú beteghez”, ám amikor megérkezett, nem páciensek, hanem kollégái és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták virággal és tortával.

Budapest, 2025. október 5. Zacher Gábor orvos, toxikológus a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC - Paksi FC mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. október 5-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI

A pillanatot nevetés és könnyek kísérték, a megható videó az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is megtekinthető.

Zacher Gábor több mint négy évtizede dolgozik mentőorvosként, és bár már elérte a nyugdíjkorhatárt, továbbra is szolgálatban marad a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

A mentőszolgálat bejegyzésében úgy fogalmazott:

Zacher doktor fanyar humora, szaktudása és embersége miatt mindig a közösség középpontjában áll. Egy igazi ikon, aki nélkül nehéz lenne elképzelni a mentőszolgálatot.

Korábban mi is írtunk róla, hogy Zacher Gábor tréfásan reagált a visszavonulásáról szóló hírekre. „Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson, vagy nyugdíjas jegyet veszek a múzeumba. Egyébként semmi nem változik, most is a hatvani kórházban ügyelek” – mondta az addiktológus és mentőorvos.

Még a legnépszerűbb magyar fociklub is megemlékezett arról, hogy a toxikológus belép a nyugdíjasok népes táborába.

Kihasználom a törvény adta lehetőséget, hatvanöt évesen nyugdíjba megyek valóban, persze csak képletesen mondva, kiszállok a buliból, hátrébb vonulok. Nos, ebből szinte semmi sem igaz, mert továbbra is marad a mentőzés, amit semmi pénzért nem adnék fel, és persze a foci és a Ferencváros

– fogalmazott Zacher doktor, miután a Groupama Arénában elbúcsúztatták

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

