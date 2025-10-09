Zacher Gábor elsírta magát + videó

Bajtársai megható meglepetésriasztással köszöntötték Zacher Gábort, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt. A mentőorvost kedvenc kávézójába hívták ki egy „rossz állapotú beteghez”, ám amikor megérkezett, nem páciensek, hanem kollégái és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták virággal és tortával.

Fotó: MTI

A pillanatot nevetés és könnyek kísérték, a megható videó az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is megtekinthető.

Zacher Gábor több mint négy évtizede dolgozik mentőorvosként, és bár már elérte a nyugdíjkorhatárt, továbbra is szolgálatban marad a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

A mentőszolgálat bejegyzésében úgy fogalmazott:

Zacher doktor fanyar humora, szaktudása és embersége miatt mindig a közösség középpontjában áll. Egy igazi ikon, aki nélkül nehéz lenne elképzelni a mentőszolgálatot.

Korábban mi is írtunk róla, hogy Zacher Gábor tréfásan reagált a visszavonulásáról szóló hírekre. „Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson, vagy nyugdíjas jegyet veszek a múzeumba. Egyébként semmi nem változik, most is a hatvani kórházban ügyelek” – mondta az addiktológus és mentőorvos.

Még a legnépszerűbb magyar fociklub is megemlékezett arról, hogy a toxikológus belép a nyugdíjasok népes táborába.

Kihasználom a törvény adta lehetőséget, hatvanöt évesen nyugdíjba megyek valóban, persze csak képletesen mondva, kiszállok a buliból, hátrébb vonulok. Nos, ebből szinte semmi sem igaz, mert továbbra is marad a mentőzés, amit semmi pénzért nem adnék fel, és persze a foci és a Ferencváros

– fogalmazott Zacher doktor, miután a Groupama Arénában elbúcsúztatták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)