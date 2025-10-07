Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Zacher GáborFerencvárosnyuggerKubatov Gáboraddiktológus

Zacher Gábor: Ne örüljön senki…!

Földbe gyökerezett a lába – mondta a toxikológus.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 10. 07. 14:08
Zacher Gábor toxikológus és a mez Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson vagy éppen nyugdíjas tikettet veszek a múzeumba. Egyébként semmi változás nem lesz a napjaimban, most is a hatvani kórházban ügyelek” – fogalmazott Zacher Gábor addiktológus, mentős a BorsOnline-nak, miután körbefutott a fél magyar sajtón, hogy visszavonul.

A portál felidézi, hogy a Fradi is megemlékezett arról, hogy a toxikológus is nyugdíjas lesz. Hozzáfűzte, nagyon meghatódott, mert számára is meglepetés volt, amikor meghallotta, hogy szólítják a mérkőzés előtt.

Viszont a földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam Kubatov Gábor kezében a zöld-fehér mezt, a legújabbat, rajta a 65-ös számmal. Akkor már sejtettem, hogy én leszek egy-két percre a főszereplő, de arra nem számítottam, hogy a közönség is ünnepelni fog

– részletezte, azonban leszögezte: teljes menetfelszerelésben, a Ferencváros valahány hazai meccsén ott lesz mentősként. „Az a jó, ha nincs dolgunk, de akkor is ugrásra készülve telnek a perceink” – fűzte hozzá. 

Zacher Gábor a hétvégén is bevetésre készül, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott találkozóin is szolgálatban lesz. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu