Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson vagy éppen nyugdíjas tikettet veszek a múzeumba. Egyébként semmi változás nem lesz a napjaimban, most is a hatvani kórházban ügyelek” – fogalmazott Zacher Gábor addiktológus, mentős a BorsOnline-nak, miután körbefutott a fél magyar sajtón, hogy visszavonul.
Zacher Gábor: Ne örüljön senki…!
Földbe gyökerezett a lába – mondta a toxikológus.
A portál felidézi, hogy a Fradi is megemlékezett arról, hogy a toxikológus is nyugdíjas lesz. Hozzáfűzte, nagyon meghatódott, mert számára is meglepetés volt, amikor meghallotta, hogy szólítják a mérkőzés előtt.
Viszont a földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam Kubatov Gábor kezében a zöld-fehér mezt, a legújabbat, rajta a 65-ös számmal. Akkor már sejtettem, hogy én leszek egy-két percre a főszereplő, de arra nem számítottam, hogy a közönség is ünnepelni fog
– részletezte, azonban leszögezte: teljes menetfelszerelésben, a Ferencváros valahány hazai meccsén ott lesz mentősként. „Az a jó, ha nincs dolgunk, de akkor is ugrásra készülve telnek a perceink” – fűzte hozzá.
Zacher Gábor a hétvégén is bevetésre készül, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott találkozóin is szolgálatban lesz.
