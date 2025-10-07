Zacher Gábor: Ne örüljön senki…!

A portál felidézi, hogy a Fradi is megemlékezett arról, hogy a toxikológus is nyugdíjas lesz. Hozzáfűzte, nagyon meghatódott, mert számára is meglepetés volt, amikor meghallotta, hogy szólítják a mérkőzés előtt.

Viszont a földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam Kubatov Gábor kezében a zöld-fehér mezt, a legújabbat, rajta a 65-ös számmal. Akkor már sejtettem, hogy én leszek egy-két percre a főszereplő, de arra nem számítottam, hogy a közönség is ünnepelni fog

– részletezte, azonban leszögezte: teljes menetfelszerelésben, a Ferencváros valahány hazai meccsén ott lesz mentősként. „Az a jó, ha nincs dolgunk, de akkor is ugrásra készülve telnek a perceink” – fűzte hozzá.