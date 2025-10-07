Elkísérte a bankautomatához a fiatalembert a román férfi, kár, hogy ebben semennyi önzetlenség nem volt

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 2023 szeptemberében, éjjel, egy alvó személytől elvette az értékeit, köztük a bankkártyáját, amivel még aznap éjjel két másik bűntársával együtt többször vásároltak.

A harmadik sértett egy menetrend szerinti buszra várakozó kiskorú, akivel a férfi és egy másik női társa beszédbe elegyedett. Miközben a nő elterelte a fiatal figyelmét, a férfi ellopta a padra letett mobiltelefonját és távozott.