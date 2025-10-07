Az elkövető és a női bűntársa még tavaly július 26-án, éjjel, Kecskemét belvárosában egy italbolt előtt megszólította a sértettet. A nő két ötszáz forintost adott a férfinak azzal, hogy vegyen neki cigarettát, azonban miközben a sértett visszautasította, véletlenül elszakadt az egyik bankjegy.
Elkísérte a bankautomatához a fiatalembert a román férfi, kár, hogy ebben semennyi önzetlenség nem volt
Rablás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfival szemben. Az elkövető egy alvó férfit fosztott meg értékeitől, másik áldozatától erőszakkal elvette a bankban tartott pénzét, végül egy fiataltól ellopta a mobiltelefonját.
Emiatt a vádlottak feldühödtek és agresszívan kérdőre vonták, ezért a férfi az ügy megnyugtató rendezése céljából az üzletben vásárolt nekik szivarkát. Ezután a vádlottak a távozó sértett után mentek. A nő ekkor már húszezer forintot követelt tőle, majd a férfi hirtelen torkon ragadta, lenyomta a földre és dulakodni kezdtek. Mivel a sértettnél nem volt akkora összeg, ezért a vádlottak kíséretében egy közeli bankautomatához ment, ott levette a számlájáról a pénzt és átadta a nőnek.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 2023 szeptemberében, éjjel, egy alvó személytől elvette az értékeit, köztük a bankkártyáját, amivel még aznap éjjel két másik bűntársával együtt többször vásároltak.
A harmadik sértett egy menetrend szerinti buszra várakozó kiskorú, akivel a férfi és egy másik női társa beszédbe elegyedett. Miközben a nő elterelte a fiatal figyelmét, a férfi ellopta a padra letett mobiltelefonját és távozott.
Az ügyészség a férfit a rablás mellett kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével, valamint lopás vétségével vádolja és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
A letartóztatásban lévő férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
