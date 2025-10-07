Klein Dávid és Nagy Márton megkísérli a csúcsmászást a Dajlagirin

Mindazonáltal mindketten arról számoltak be, hogy nagyon motiváltak, és úgy érzik, meg kell kísérelniük egy biztonságos, de erős csúcsmászó kör megvalósítását.

„Együtt építettük fel ezt a kalandot és most együtt fogjuk végigküzdeni az utolsó napokat, bármit is hozzanak. Marcival egyetlen dolgot ígértettem meg, amikor meghozta döntését: egy darabban jön le a hegyről” – idézte Klein Dávidot a közlemény. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy ijesztő volt úgy lejönni az alaptáborból, hogy ez lehet a vége.

Nem tudjuk, mi fog történni, mennyire lesz nehéz, de biztos vagyok abban, hogy mindent megteszünk, amit meg tudunk.

A két hegymászó jelenleg az utolsó előkészületeket teszi meg a csúcsmászás előtt, ami várhatóan öt napot vesz igénybe.