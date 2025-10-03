Hatezer méteres magasságból a kórházba: már vizsgálják a magyar hegymászót

A helikopter ma fel tudott szállni, Marcit már a pokharai kórházban vizsgálják – írja a közösségi oldalán Klein Dávid.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy csütörtökre virradóra rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja – erről a közösségi oldalán számolt be a mászótársa, Klein Dávid. A hegymászók szeptember 16-án érték el a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. A terv az volt, hogy serpák és oxigénpalack használata nélkül érik el a hegy csúcsát. Azonban most komolyabb akadállyal néznek szembe.