  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Hatezer méteres magasságból a kórházba: már vizsgálják a magyar hegymászót
gyomorpanaszNagy MártonDhaulagiriKlein Dávidalaptáborexpedíciókórházban

Hatezer méteres magasságból a kórházba: már vizsgálják a magyar hegymászót

Hamarosan jönnek majd az eredmények is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 03. 13:50
balról: Nagy Márton és Klein Bálint hegymászók Forrás: Facebook/Klein Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helikopter ma fel tudott szállni, Marcit már a pokharai kórházban vizsgálják – írja a közösségi oldalán Klein Dávid. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy csütörtökre virradóra rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja – erről a közösségi oldalán számolt be a mászótársa, Klein Dávid. A hegymászók szeptember 16-án érték el a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. A terv az volt, hogy serpák és oxigénpalack használata nélkül érik el a hegy csúcsát. Azonban most komolyabb akadállyal néznek szembe.

Klein Dávid még csütörtökön kezdeményezte a helikopteres kiemelést, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter aznap nem tudott felszállni. Ha Nagy Márton nem tudja folytatni a mászást, Klein Dávid visszatér az alaptáborba, és egyedül kísérli majd meg befejezni az expedíciót és próbálja meg elérni palack nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu