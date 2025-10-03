Mutatjuk, honnan közelít és mit hoz magával a hidegfront

Szombat délutánig az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos idő várható, főleg a keleti tájakon lesz több a felhő – írja a közösségi oldalán egy bejegyzésben a HungaroMet, amelyhez egy látványos animációt is mellékeltek, hogy megmutassák, honnan számíthatunk a szombaton érkező frontra.

Hozzáfűzik, a keleti, délkeleti határvidéken gyenge csepergésre lehet számítani. Ezt követően egy felettünk okkludálódó – záródó – frontrendszer felhőzete borítja be az országot északnyugat felől. Elsősorban a kora esti óráktól nő meg a csapadékhajlam, esőre, záporra lehet számítani.