Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 03. 13:24
illusztráció Fotó: Csudai Sándor
Szombat délutánig az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos idő várható, főleg a keleti tájakon lesz több a felhő – írja a közösségi oldalán egy bejegyzésben a HungaroMet, amelyhez egy látványos animációt is mellékeltek, hogy megmutassák, honnan számíthatunk a szombaton érkező frontra. 

Hozzáfűzik, a keleti, délkeleti határvidéken gyenge csepergésre lehet számítani. Ezt követően egy felettünk okkludálódó – záródó – frontrendszer felhőzete borítja be az országot északnyugat felől. Elsősorban a kora esti óráktól nő meg a csapadékhajlam, esőre, záporra lehet számítani. 

Vasárnap a nap első feléig a csapadék nagy része átvonul, majd délután a déli tájakon is megszűnik az eső.


Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

