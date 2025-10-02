Komoly veszélyben van a magyar hegymászó hatezer méter felett, de egyelőre nem tudják lehozni

Szeptember 16-án érte el Nagy Márton és társa, Klein Dávid a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. Korábban már beszámolt arról a Magyar Nemzet, hogy a hegymászók serpák és oxigénpalack használata nélkül érik el a hegy csúcsát. Azonban most komolyabb akadállyal néznek szembe.

Október 2-án, csütörtökön Nagy Márton arra ébredt, hogy súlyos gyomorpanaszai vannak, így a mászótársa, Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Nagy Mártonnak, azonban a javasolt vizsgálatokat nem tudta elvégezni, mert a fiatalabbnak súlyos fájdalmai voltak.

Emiatt Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelést, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni. Amint lehetséges, Dávid el is kíséri a társát Pokharába, hogy meggyőződjön róla, hogy mászótársa biztonságban van.