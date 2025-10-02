Rendkívüli

  • Komoly veszélyben van a magyar hegymászó hatezer méter felett, de egyelőre nem tudják lehozni
alaptáborDhaulagiriKlein Dávidexpedíció

Komoly veszélyben van a magyar hegymászó hatezer méter felett, de egyelőre nem tudják lehozni

Sürgősen orvoshoz kell vinni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 02. 16:32
balról: Nagy Márton és Klein Bálint hegymászók Forrás: Facebook/Klein Dávid
Mára, azaz csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja – írja a közösségi oldalán a mászótársa, Klein Dávid. 

Szeptember 16-án érte el Nagy Márton és társa, Klein Dávid a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. Korábban már beszámolt arról a Magyar Nemzet, hogy a hegymászók serpák és oxigénpalack használata nélkül érik el a hegy csúcsát. Azonban most komolyabb akadállyal néznek szembe. 

Október 2-án, csütörtökön Nagy Márton arra ébredt, hogy súlyos gyomorpanaszai vannak, így a mászótársa, Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Nagy Mártonnak, azonban a javasolt vizsgálatokat nem tudta elvégezni, mert a fiatalabbnak súlyos fájdalmai voltak. 

Emiatt Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelést, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni. Amint lehetséges, Dávid el is kíséri a társát Pokharába, hogy meggyőződjön róla, hogy mászótársa biztonságban van. 

Abban bízik, hogy Nagy Márton tünetei fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza és egy-két napon belül együtt térnek vissza az alaptáborba. Ha Nagy Márton nem tudja folytatni a mászást, Klein Dávid szándéka szerint visszatér az alaptáborba és egyedül kísérli majd meg befejezni az expedíciót és próbálja meg elérni palack nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

 

