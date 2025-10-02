  • Magyar Nemzet
Jól elrejtett holttestre bukkantak a szombathelyi börtön mögött, gyanúsak a körülmények

Piros kesztyű és kék papucs is volt mellette.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol2025. 10. 02. 12:44
Ismeretlen holttestre bukkantak szeptember 30-án délután Szombathelyen – írja a Vaol. 

A holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg. 

A megtalált csontok alapján „egyértelműen élőben keletkezett sérülés nem látható”, ráadásul a halál okát és idejét nem lehet megállapítani a maradványok alapján, de nagyjából egy-két ével ezelőttre tippelnek a szakértők. 

A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs feküdt Biaggini címkefelirattal.

Egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlányt is találtak. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.

A rendőrség arra kér, hogy ha valaki tud valamit a holttestről, jelezze a +36-94/521-169-es telefonszámon. A holttestről még többet a Vaol cikkében olvashat. 


