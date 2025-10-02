Ismeretlen holttestre bukkantak szeptember 30-án délután Szombathelyen – írja a Vaol.
Jól elrejtett holttestre bukkantak a szombathelyi börtön mögött, gyanúsak a körülmények
Piros kesztyű és kék papucs is volt mellette.
A holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg.
A megtalált csontok alapján „egyértelműen élőben keletkezett sérülés nem látható”, ráadásul a halál okát és idejét nem lehet megállapítani a maradványok alapján, de nagyjából egy-két ével ezelőttre tippelnek a szakértők.
A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs feküdt Biaggini címkefelirattal.
Egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlányt is találtak. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.
A rendőrség arra kér, hogy ha valaki tud valamit a holttestről, jelezze a +36-94/521-169-es telefonszámon. A holttestről még többet a Vaol cikkében olvashat.
