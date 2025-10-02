Jól elrejtett holttestre bukkantak a szombathelyi börtön mögött, gyanúsak a körülmények

A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs feküdt Biaggini címkefelirattal.

Egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlányt is találtak. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.

A rendőrség arra kér, hogy ha valaki tud valamit a holttestről, jelezze a +36-94/521-169-es telefonszámon. A holttestről még többet a Vaol cikkében olvashat.