A GTA-ban érezhette magát a szentesi nyugdíjas, aki otthagyta a zebrán elütött fiatal lányt + videó

A vádirat szerint a sofőr március 14-én reggel személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádlott az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna átkelni. A férfi nem vette észre az éppen ott átsétáló sértettet, így elütötte. A lány az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával. A balesetben a diáklány nem sérült meg.