Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség azzal az idős férfival szemben, aki elütött egy diáklányt, majd távozott a helyszínről Szentesen.
A GTA-ban érezhette magát a szentesi nyugdíjas, aki otthagyta a zebrán elütött fiatal lányt + videó
A piros lámpánál mondjuk megállt.
A vádirat szerint a sofőr március 14-én reggel személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádlott az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna átkelni. A férfi nem vette észre az éppen ott átsétáló sértettet, így elütötte. A lány az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával. A balesetben a diáklány nem sérült meg.
A férfit a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni. Az esetről felvételt is készített egy térfigyelő kamera.
