Épphogy átadták a debreceni BMW-gyárat, tűzeset miatt rohantak a tűzoltók

A portál megtudta azt is, hogy kedden tűz ütött ki a helyszínen. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a bár a tűzoltók kimentek a gyárhoz, beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát.

A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés

– ezt már a városháza közölte a portállal.