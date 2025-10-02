bmwtűzesetdebrecenváros

Épphogy átadták a debreceni BMW-gyárat, tűzeset miatt rohantak a tűzoltók

Megszólalt a katasztrófavédelem és az önkormányzat is.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 10. 02. 12:16
Átadták a BMW debreceni gyárát Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szeptember 26-án, pénteken adták át a debreceni BMW-gyárat, amellyel új fejezet nyílt a város, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában – írja a Haon. 

A portál megtudta azt is, hogy kedden tűz ütött ki a helyszínen. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a bár a tűzoltók kimentek a gyárhoz, beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. 

A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés

 – ezt már a városháza közölte a portállal.

Hozzáfűzik, a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest, ami azt jelenti, hogy nem történt környezeti terhelés. Hangsúlyozták továbbá, hogy a jelenlegi eset azt igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, pár perc alatt el tudták hárítani a problémát. 

A debreceniek biztonsága számunkra a legfontosabb, ezért önkormányzatunk a kormányhivatallal együttműködve szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat a jövőben is

 – emelték ki a közleményben. Az eset részleteiről a Haon cikkében bővebben is olvashat. 


