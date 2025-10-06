Szóltak a traktorosnak, hogy nem a borsodi templomnál kéne dzsemborizni, de nem különösebben érdekelte

A vádirat szerint a vádlott tavaly április közepén, este, egy mezőgazdasági vontató járművel egy borsodi településen, a domb tetején található templomhoz ment. A férfi a járművel a lépcsősoron felhajtott, majd másik irányban lement. Pár perc elteltével visszajött és újból fel akart hajtani a templomhoz, azonban egy, a lépcsősor közepén álló nő felszólította, hogy hagyja el a területet.

A vádlott nem vette figyelembe, kikerülte a nőt és ismét felhajtott a lépcsősoron, majd a templom előtt tett két kört, és a másik oldali lépcsősoron hagyta el a helyszínt. Az elkövető harmadszor is visszajött, és a mezőgazdasági géppel felment a lépcsősoron, a túloldalon pedig távozott.