Tíz ember zuhant a vízbe, miután egy csónak felborult a Dunán a határon

Felborult egy csónak a Dunán a horvát–szerb határon az éjszaka folyamán, tíz kínai és egy szerb állampolgár zuhant a folyóba, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) nem hivatalos értesülése szerint egy ember vízbe fúlt, hármat keresnek.
Az RTS információi szerint a horvát rendőrség hat embert, a szerb rendőrök pedig egy embert húztak ki a vízből. A feltételezések szerint a kínai állampolgárok a szerb állampolgár segítségével csónakkal próbáltak meg illegálisan átjutni Szerbiából az európai uniós Horvátországba.
