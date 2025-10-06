Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

rendőrségDunavízcsónak

Tíz ember zuhant a vízbe, miután egy csónak felborult a Dunán a határon

Egy ember meghalt, hármat még keresnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 06. 12:06
illusztráció Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Felborult egy csónak a Dunán a horvát–szerb határon az éjszaka folyamán, tíz kínai és egy szerb állampolgár zuhant a folyóba, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) nem hivatalos értesülése szerint egy ember vízbe fúlt, hármat keresnek.

Az RTS információi szerint a horvát rendőrség hat embert, a szerb rendőrök pedig egy embert húztak ki a vízből. A feltételezések szerint a kínai állampolgárok a szerb állampolgár segítségével csónakkal próbáltak meg illegálisan átjutni Szerbiából az európai uniós Horvátországba.


