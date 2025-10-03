csapadékidőjárástél

A fél országot hó borítja, a tudományos vezető előre figyelmeztet

Oroszország területének mintegy ötven százalékát már hó borítja – közölte Roman Vilfand, Oroszország Hidrometeorológiai Központjának tudományos vezetője pénteken az Interfax hírügynökséggel.

2025. 10. 03.
Illusztráció. Sűrű hóesésben járókelők a szentpétervári Nyevszkij proszpekten 2025. március 4-én. Fotó: Anatolij Malcev Forrás: MTI/EPA
Hótakaró borította be a távol-keleti területeket, a Szibériai Szövetségi Körzet északi régióit, és a déliekben is kialakulóban van – fejtette ki Vilfand.

Az előrejelzés szerint az következő tél Oroszországban nem lesz túlságosan zord, de hidegebb lesz, mint a tavalyi. Ez Moszkvára és az ország európai területeinek központjára is vonatkozik – fűzte hozzá, és közölte, a prognózis megbízhatósága több mint 60 százalékos.

Kitért arra is, hogy az európai rész régióiban a szeptember aszályos volt, a központi feketeföld-övezetben az ilyenkor szokásos csapadéknak mindössze a 8-16 százaléka hullott le. A legtöbb esőt, a normál érték 44 százalékát Szmolenszk megyében mérték.

A kevés eső miatt szeptemberben a legsúlyosabb helyzet Rosztov megyében és a Krasznodari terület északi részén alakult ki, ahol augusztusban is aszály volt. E két régióban szeptemberben a havi rendes csapadékmennyiség 33 százaléka hullott le.


A Magyar Nemzet közéleti napilap

