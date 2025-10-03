A fél országot hó borítja, a tudományos vezető előre figyelmeztet

Kitért arra is, hogy az európai rész régióiban a szeptember aszályos volt, a központi feketeföld-övezetben az ilyenkor szokásos csapadéknak mindössze a 8-16 százaléka hullott le. A legtöbb esőt, a normál érték 44 százalékát Szmolenszk megyében mérték.

A kevés eső miatt szeptemberben a legsúlyosabb helyzet Rosztov megyében és a Krasznodari terület északi részén alakult ki, ahol augusztusban is aszály volt. E két régióban szeptemberben a havi rendes csapadékmennyiség 33 százaléka hullott le.