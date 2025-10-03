Hótakaró borította be a távol-keleti területeket, a Szibériai Szövetségi Körzet északi régióit, és a déliekben is kialakulóban van – fejtette ki Vilfand.
A fél országot hó borítja, a tudományos vezető előre figyelmeztet
Oroszország területének mintegy ötven százalékát már hó borítja – közölte Roman Vilfand, Oroszország Hidrometeorológiai Központjának tudományos vezetője pénteken az Interfax hírügynökséggel.
Az előrejelzés szerint az következő tél Oroszországban nem lesz túlságosan zord, de hidegebb lesz, mint a tavalyi. Ez Moszkvára és az ország európai területeinek központjára is vonatkozik – fűzte hozzá, és közölte, a prognózis megbízhatósága több mint 60 százalékos.
További Külföld híreink
Kitért arra is, hogy az európai rész régióiban a szeptember aszályos volt, a központi feketeföld-övezetben az ilyenkor szokásos csapadéknak mindössze a 8-16 százaléka hullott le. A legtöbb esőt, a normál érték 44 százalékát Szmolenszk megyében mérték.
A kevés eső miatt szeptemberben a legsúlyosabb helyzet Rosztov megyében és a Krasznodari terület északi részén alakult ki, ahol augusztusban is aszály volt. E két régióban szeptemberben a havi rendes csapadékmennyiség 33 százaléka hullott le.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Antifa: Kik is ők valójában? + videó
Az Antifa mozgalmat egyre több országban nyilvánítják terrorszervezetté. De kik is ők valójában?
A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál
Orbán Viktor miniszterelnök is részvétét nyilvánította.
Magyar Péter ukrán barátja megfenyegette Magyarországot
Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs.
Egyelőre nem indulnak Tomahawk rakéták Ukrajna felé
Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú megoldásokat javasolnak Kijev számára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Antifa: Kik is ők valójában? + videó
Az Antifa mozgalmat egyre több országban nyilvánítják terrorszervezetté. De kik is ők valójában?
A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál
Orbán Viktor miniszterelnök is részvétét nyilvánította.
Magyar Péter ukrán barátja megfenyegette Magyarországot
Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni – jelentette ki Orbán Balázs.
Egyelőre nem indulnak Tomahawk rakéták Ukrajna felé
Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú megoldásokat javasolnak Kijev számára.