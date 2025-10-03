halálirodaközleményholttestSchmuck Andor

Befejeződött a Schmuck Andor halálának körülményeit vizsgáló eljárás

Ennyi volt.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 10. 03. 14:49
Schmuck Andor temetése Fotó: Hatlaczki Balázs
A végéhez ért a Schmuck Andor halálának körülményeit vizsgáló eljárás – adta hírül a BorsOnline. Ennek eredményéről azonban csak a legközelebbi hozzátartozót értesítették.

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás befejeződött

– írja közleményében a rendőrség. 

Schmuck Andor holttestére július 14-én találtak rá a rendőrök, miután egy ideje már nem találták az ismerősei. A Tisztelet Társaságának elnökét, volt szocialista politikust az V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben találták meg. A rendőrség órákra lezárta az iroda környékét, a lakásból pedig több tárgyat is lefoglaltak, többek között egy kólásüveget.

Azt is tudni lehetett róla, hogy súlyos betegséggel diagnosztizálták, ezt az egyik tévécsatorna élő műsorában jelentette be, azonban azt nem részletezte, hogy pontosan milyen betegség támadta meg. Schmuck Andort augusztus 15-én kísérték az utolsó útjára a Fiumei úti temetőben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

