Befejeződött a Schmuck Andor halálának körülményeit vizsgáló eljárás

Schmuck Andor holttestére július 14-én találtak rá a rendőrök, miután egy ideje már nem találták az ismerősei. A Tisztelet Társaságának elnökét, volt szocialista politikust az V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben találták meg. A rendőrség órákra lezárta az iroda környékét, a lakásból pedig több tárgyat is lefoglaltak, többek között egy kólásüveget.