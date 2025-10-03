Kellemesen süt majd a nap, aztán ebbe csúnyán beletapos az érkező hidegfront

Pénteken túlnyomóan napos idő valószínű változó mennyiségű és vastagságú fátyolfelhővel, de az Alföld egyes részein vastagabb lehet a felhőzet, amely csak szombat délelőtt csökken határozottan, másutt már éjszaka kiderül az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.