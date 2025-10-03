fátyolfelhőhidegfrontAlföldhőmérséklet

Kellemesen süt majd a nap, aztán ebbe csúnyán beletapos az érkező hidegfront

Mutatjuk, mire számíthat a napokban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 03. 15:31
időjárás
illusztráció Forrás: Pexels
Pénteken túlnyomóan napos idő valószínű változó mennyiségű és vastagságú fátyolfelhővel, de az Alföld egyes részein vastagabb lehet a felhőzet, amely csak szombat délelőtt csökken határozottan, másutt már éjszaka kiderül az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Szombat délig a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. 

Pénteken az északi, északkeleti szél nagy területen erős lesz, északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek, szombaton a szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +5 fok között alakul, de a felhős és kissé szeles Tiszántúlon ennél enyhébb maradhat az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között várható.


