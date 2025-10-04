Kiengedték a kórházból a magyar hegymászót, Klein Dávid elárulta azt is, miért lett rosszul a társa

„Nagy Marci hegymászót ma délután, nepáli idő szerint nagyjából 14 órakor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen” – számolt be a fejleményekről kötéltársa, Klein Dávid a Facebook-oldalán közzétett közleményben, hozzátéve, hogy Nagy Márton „tünetei vesekőre vezethetőek vissza”.

„Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie… Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Paudel Klárának és férjének, dr. Badri Paudelnek is: a nagy tudású és komoly tekintéllyel bíró pokharai orvos házaspár azonnal segítségünkre sietett, meglátogattak minket a kórházban és mindenben támogattak minket. Hálásak vagyunk” – áll a közleményben.