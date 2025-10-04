Rendkívüli

Kiengedték a kórházból a magyar hegymászót, Klein Dávid elárulta azt is, miért lett rosszul a társa

A Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja súlyos gyomorpanaszokkal került kórházba. Nagy Márton hogylétéről a mászótársa, Klein Dávid tett közzé egy közelményt a Facebookon.

Forrás: Facebook2025. 10. 04. 19:30
Klein Dávid és Nagy Márton hegymászók Forrás: Klein Dávid Facebook-oldala
„Nagy Marci hegymászót ma délután, nepáli idő szerint nagyjából 14 órakor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen” – számolt be a fejleményekről kötéltársa, Klein Dávid a Facebook-oldalán közzétett közleményben, hozzátéve, hogy Nagy Márton „tünetei vesekőre vezethetőek vissza”.

 

„Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie… Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Paudel Klárának és férjének, dr. Badri Paudelnek is: a nagy tudású és komoly tekintéllyel bíró pokharai orvos házaspár azonnal segítségünkre sietett, meglátogattak minket a kórházban és mindenben támogattak minket. Hálásak vagyunk” – áll a közleményben. 

Nagy Márton – akinek a visszatérése egyelőre még bizonytalan – is üzent. 

Most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés. Messze a civilizációtól, csak a magunkkal hozott eszközökből dolgozva, Dávid a maximumnál is többet hozott ki a lehetőségekből. Tudott annyit segíteni rajtam, hogy ne legyen belőle baj, ha egy nappal később érkezik a mentés

– fogalmazott a hegymászó, aki részletesen beszámolt a történésekről, kórházi kezelésről, és köszönetet mondott Kleinnek, aki mindvégig segítette. . 
 

„Hihetetlen élmény, amikor van, aki minden energiájával az én érdekemre koncentrál, ezúton is nagyon nagy köszönet érte!” 

– fogalmazott. 

Amint arról korábban hírt adtunk, a Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja, Nagy Márton komoly bajba került hatezer méteren: csütörtökön súlyos gyomorpanaszokra ébredt. Hegymászó társa, Klein Dávid segítséget hívott, s bár a hegyről való elszállítás kezdetben bizonytalannak tűnt, később sikerült helikopterrel kórházba juttatni.   

Borítókép: Nagy Márton és Klein Dávid hegymászók (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

