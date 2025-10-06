Botrány, mit művelt ez a nő a sajószentpéteri emlékműnél + videó

Az egyelőre ismeretlen nő szeptember 4-én délután Sajószentpéteren, a Sport utcában álló bányász emlékmű mellől táskát lopott el, amelyet feltehetően ottfelejtett a tulajdonosa. A rendőrök egyelőre nem tudták azonosítani az elkövetőt, ezért arra kérnek, hogy ha valaki tud valamit a felvételen látható emberről, jelentkezzen.