Ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét a kazincbarcikai rendőrök – írja a Boon.
Botrány, mit művelt ez a nő a sajószentpéteri emlékműnél + videó
Keresi a rendőrség.
Az egyelőre ismeretlen nő szeptember 4-én délután Sajószentpéteren, a Sport utcában álló bányász emlékmű mellől táskát lopott el, amelyet feltehetően ottfelejtett a tulajdonosa. A rendőrök egyelőre nem tudták azonosítani az elkövetőt, ezért arra kérnek, hogy ha valaki tud valamit a felvételen látható emberről, jelentkezzen.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tolvajjal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon.
