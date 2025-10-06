Rendkívüli

Botrány, mit művelt ez a nő a sajószentpéteri emlékműnél

Botrány, mit művelt ez a nő a sajószentpéteri emlékműnél + videó

Keresi a rendőrség.

2025. 10. 06.
Sajószentpéter Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét a kazincbarcikai rendőrök – írja a Boon

Az egyelőre ismeretlen nő szeptember 4-én délután Sajószentpéteren, a Sport utcában álló bányász emlékmű mellől táskát lopott el, amelyet feltehetően ottfelejtett a tulajdonosa. A rendőrök egyelőre nem tudták azonosítani az elkövetőt, ezért arra kérnek, hogy ha valaki tud valamit a felvételen látható emberről, jelentkezzen. 

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tolvajjal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon.

 

