Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

lövedékHajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságbűntett

Lövöldözés volt Debrecenben, megszólalt a rendőrség + videó

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 10. 06. 14:40
A Kossuth-szoborcsoport, Margó Ede és Pongrácz Szigfrid alkotása és a Debreceni Református Nagytemplom 2023. június 15-én. Előtérben a város mozaikcímere. Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szombat este rálőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben – adta hírül a Haon. 

A nő éppen hazafelé biciklizett a munkahelyéről, amikor az egyik kereszteződésben egy autóból lőttek rá. A Tényeknek azt mondta, éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén. Feltételezhetően egy airsoft pisztolyt használtak a támadók a lövöldözés során. Az ügyben a portál megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan azt a választ kapta, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Hozzáfűzték, a rendőrök térfigyelőkamera-felvételeket foglaltak le, tanúkat kerestek, és vizsgálják az ügyet. A Haon arról is beszámolt, hogy milyen büntetés járhat fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt, amelyről ide kattintva olvashat. 


Google News
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
