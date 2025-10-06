Lövöldözés volt Debrecenben, megszólalt a rendőrség + videó

A nő éppen hazafelé biciklizett a munkahelyéről, amikor az egyik kereszteződésben egy autóból lőttek rá. A Tényeknek azt mondta, éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén. Feltételezhetően egy airsoft pisztolyt használtak a támadók a lövöldözés során. Az ügyben a portál megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan azt a választ kapta, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.