Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Dabasi Járási Ügyészség egy férfival szemben. Az elkövető megöléssel fenyegetve akadályozta munkájában a gyógyszerészt, továbbá egy autót megrongált.
Gyilkolni akart a gyógyszertárban a Pest vármegyei férfi, mert szerinte kihagyták a hatóanyagot a gyógyszeres krémből
Egyéb is van a számláján.
A vádirat szerint egy Dabas közeli településen élő férfi tavaly októberben megjelent egy dabasi gyógyszertárban és kifogásolta a korábban ott vásárolt krém összetételét. A dolgozók nyugtatni próbálták a vádlottat, azonban a férfi egyre idegesebb lett. A vádlott a gyógyszerész felvilágosítását követően is tovább hangoztatta, hogy a gyógyszerből szándékosan kihagyták a hatóanyagot.
A férfi ekkor a gyógyszerészt megöléssel és a gyógyszertár megrongálásával fenyegette meg, amely miatt a dolgozók rendőri segítséget kértek.
Az elkövető a helyszínre érkező rendőrök jelenlétében sem hagyott fel magatartásával, a gyógyszerészt és a többi dolgozót is tovább fenyegette, így a járőr őt előállította.
A vádlott 2025 márciusában az ingatlana előtt megálló autóra támadt. Az elkövető betörte a személygépkocsi szélvédőjét, jobb oldali ablaküvegeit és letörte az egyik visszapillantó tükrét, száezer forint kárt okozva.
A Dabasi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, továbbá rongálás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.
Orbán Viktor: Aki ennyi szállal kötődik Ukrajnához, attól kár elvárni, hogy megvédi Magyarországot + videó
Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított rá.
Fiatal fiú akart a vonat elé ugrani Borsodban, kevésen múlott az élete
Szóltak a MÁV-nak is az esetről.
Visszafoglalás – Milyen a modern nacionalizmus? + videó
A nemzet egy társadalmi fogalom, míg a nacionalizmus a politikához kötődő irányzat vagy mozgalom. A kérdés az, hogy a nacionalizmus mennyire modern?
Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek
Az aradi vértanúkra emlékezett a miniszterelnök.
