Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Gyilkolni akart a gyógyszertárban a Pest vármegyei férfi, mert szerinte kihagyták a hatóanyagot a gyógyszeres krémből
bűncselekményvádmagatartásgyógyszerész

Gyilkolni akart a gyógyszertárban a Pest vármegyei férfi, mert szerinte kihagyták a hatóanyagot a gyógyszeres krémből

Egyéb is van a számláján.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 06. 14:16
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Dabasi Járási Ügyészség egy férfival szemben. Az elkövető megöléssel fenyegetve akadályozta munkájában a gyógyszerészt, továbbá egy autót megrongált.

A vádirat szerint egy Dabas közeli településen élő férfi tavaly októberben megjelent egy dabasi gyógyszertárban és kifogásolta a korábban ott vásárolt krém összetételét. A dolgozók nyugtatni próbálták a vádlottat, azonban a férfi egyre idegesebb lett. A vádlott a gyógyszerész felvilágosítását követően is tovább hangoztatta, hogy a gyógyszerből szándékosan kihagyták a hatóanyagot. 

A férfi ekkor a gyógyszerészt megöléssel és a gyógyszertár megrongálásával fenyegette meg, amely miatt a dolgozók rendőri segítséget kértek.

Az elkövető a helyszínre érkező rendőrök jelenlétében sem hagyott fel magatartásával, a gyógyszerészt és a többi dolgozót is tovább fenyegette, így a járőr őt előállította.

A vádlott 2025 márciusában az ingatlana előtt megálló autóra támadt. Az elkövető betörte a személygépkocsi szélvédőjét, jobb oldali ablaküvegeit és letörte az egyik visszapillantó tükrét, száezer forint kárt okozva.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, továbbá rongálás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu