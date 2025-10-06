Gigantikus mennyiségben gyártották az illegális cigarettát idehaza a külföldiek

Az illegális cigarettagyárban a rajtaütéskor tíz ember tartózkodott, akik a gyár működtetésében, a cigaretta előállításában aznap is részt vettek.

Ezen helyszínen 7420 kilogramm fogyasztási dohányt, 5100 kilogramm dohánylevelet, 65 ezer doboz, valamint 88 ezer szál még be nem dobozolt, adózás alól elvont cigarettát, illetve több raklap csomagolóanyagot és cigarettagyártó gépsort találtak és foglaltak le.

Ezzel egyidejűleg kutatást tartottak két másik helyszínen is: az egyiken 127 500 karton, magyar adójegyet nem tartalmazó cigaretta került elő, a másik, átmeneti raktárként funkcionáló helyszínen az elkövetői kör által használt járműveket, rendszámtáblákat foglalt le a nyomozó hatóság.