Többek között közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki részegem belerúgott egy mozgásban lévő gépkocsiba.
Valami nagyon nem tetszett az esküvőn hepciáskodó férfinak, ezért elküldték, de az igazán nagy baj csak ezután jött
Elképesztő károkat okozott.
A vádirat szerint a vádlott 2025 márciusában egy baranyai községben tartott esküvőn vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, ezért a részegsége miatt a résztvevők kiküldték az utcára. A vádlott után ment a fia, hogy megkeresse, majd sétáltak.
Éjjel a sértett az autójával közlekedett, amikor a községben észrevette az úttest közepén sétáló vádlottat és fiát, ezért rájuk dudált, amitől a vádlott ideges lett. A sértett az autóval elhajtott mellettük, mire a férfi egyszer belerúgott a gépkocsi első lökhárítójába, emiatt a sofőr megijedt és fékezett. Az elkövető felugrott a gépkocsi-motorháztetőre, ahonnan lecsúszott a földre, majd az autó jobb oldalához lépve kétszer ököllel beleütött a szélvédőbe, amely berepedt.
De ez nem volt elég, a férfi újra megpróbálta megrongálni a gépkocsit, azonban a fia már nem engedte a gépkocsi közelébe, a sértett pedig elhajtott a helyszínről, majd értesítette a rendőrséget.
A vádlott több mint kétszázezer forintos kárt okozott. Az ügyészség a férfit többek között a közlekedés biztonsága elleni bűntettel, rongálás és garázdaság vétségével vádolja.
