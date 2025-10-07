Valami nagyon nem tetszett az esküvőn hepciáskodó férfinak, ezért elküldték, de az igazán nagy baj csak ezután jött

A vádirat szerint a vádlott 2025 márciusában egy baranyai községben tartott esküvőn vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, ezért a részegsége miatt a résztvevők kiküldték az utcára. A vádlott után ment a fia, hogy megkeresse, majd sétáltak.

Éjjel a sértett az autójával közlekedett, amikor a községben észrevette az úttest közepén sétáló vádlottat és fiát, ezért rájuk dudált, amitől a vádlott ideges lett. A sértett az autóval elhajtott mellettük, mire a férfi egyszer belerúgott a gépkocsi első lökhárítójába, emiatt a sofőr megijedt és fékezett. Az elkövető felugrott a gépkocsi-motorháztetőre, ahonnan lecsúszott a földre, majd az autó jobb oldalához lépve kétszer ököllel beleütött a szélvédőbe, amely berepedt.