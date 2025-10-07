Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Valami nagyon nem tetszett az esküvőn hepciáskodó férfinak, ezért elküldték, de az igazán nagy baj csak ezután jött

Elképesztő károkat okozott.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 07. 12:26
esküvő,asztal,lakoma
illusztráció Forrás: Pexels
Többek között közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki részegem belerúgott egy mozgásban lévő gépkocsiba.

Fotó: Dr. Kutas Tamás/Magyarország Ügyészsége 

A vádirat szerint a vádlott 2025 márciusában egy baranyai községben tartott esküvőn vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, ezért a részegsége miatt a résztvevők kiküldték az utcára. A vádlott után ment a fia, hogy megkeresse, majd sétáltak.

Éjjel a sértett az autójával közlekedett, amikor a községben észrevette az úttest közepén sétáló vádlottat és fiát, ezért rájuk dudált, amitől a vádlott ideges lett. A sértett az autóval elhajtott mellettük, mire a férfi egyszer belerúgott a gépkocsi első lökhárítójába, emiatt a sofőr megijedt és fékezett. Az elkövető felugrott a gépkocsi-motorháztetőre, ahonnan lecsúszott a földre, majd az autó jobb oldalához lépve kétszer ököllel beleütött a szélvédőbe, amely berepedt. 

De ez nem volt elég, a férfi újra megpróbálta megrongálni a gépkocsit, azonban a fia már nem engedte a gépkocsi közelébe, a sértett pedig elhajtott a helyszínről, majd értesítette a rendőrséget.

A vádlott több mint kétszázezer forintos kárt okozott. Az ügyészség a férfit többek között a közlekedés biztonsága elleni bűntettel, rongálás és garázdaság vétségével vádolja.


