Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Fontos segítség a háromgyermekes anyák kedvezményéhez – minden infó egy helyen a NAV-tól
háromgyermekes

Fontos segítség a háromgyermekes anyák kedvezményéhez – minden infó egy helyen a NAV-tól

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 9:12
A NAV új felületet nyitott a három gyermekes édesanyák tájékoztatására. Fotó: Balázs Attila MTI
Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján – közölte pénteken a hivatal. 

NAV, szja-bevallás élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás
Új felületet indított a NAV, ahol segítséget kapnak a háromgyermekes édesanyák
Fotó: NAV 

Kérdés-felelet a NAV-tól

Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek. A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál, az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét.

Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat. A gyakran ismételt kérdések a NAV-honlapon az alábbi linken érhető el: Kérdések és válaszok – Nemzeti Adó- és Vámhivatal

