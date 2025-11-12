„Mivel a kamatstop az év végén lejár, a kormány meghosszabbítja, ugyanis az közel háromszázezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – jelezte ma Orbán Viktor. A kormányfő bejelentéséről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A kamatstopot korábban a bankok több alkalommal támadták, még az Alkotmánybíróság elég is elvitték az ügyet. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban jelezte: célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt. A kormány azonban egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat.

A tárca közleménye hangsúlyozta:

a kormány a családok megvédése érdekében 2022. januárban bevezette a lakossági kamatstopot, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól a háztartásokat megvédje.

Kamatstop nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan, akár 25 százalék feletti szintre is megnőhettek volna, és a törlesztőrészletek is átlagosan több mint 80 százalékkal lettek volna magasabbak.

A kormány ezt megakadályozta, a lakossági kamatstop eddig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, és jelenleg is több mint 286 ezer jelzáloghitel-szerződés esetében nyújt védelmet. A kamatstop bevezetésétől a 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt az érintett családok zsebében.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a kamatstop intézménye a több százezer magyar család mellett a hazai bankrendszer stabilitását is védi, akik megmenekülnek attól, hogy a nemfizető, bedőlt lakossági hiteleken jelentős veszteséget szenvedjenek.

A családok fennálló tőketartozása eléri az 1210 milliárd forintot, miközben a kamatstop a teljes lakossági jelzáloghitel-állomány közel ötödét védi. Ez az állomány kerülne veszélybe a kormány intézkedése nélkül, ami jelentős kockázatot jelentene a bankszektor egésze számára. A 2022-ben bevezetett kamatstop a magyar bankrendszer profitjában nem okozott sérülést.

A szektor stabil, továbbá a kamatstop és a bankadó mellett a szektor profitja 2022-ben 339 milliárd forint, 2023-ban 1457 milliárd forint, 2024-ben pedig 1242 milliárd forint volt.