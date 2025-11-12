bankhitelkamatstop

Kamatstop nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan, akár 25 százalék feletti szintre is megnőhettek volna

A kamatstop intézménye a több százezer magyar család mellett a hazai bankrendszer stabilitását is védi.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:43
Óriási segítség a családoknak a kamatstop Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mivel a kamatstop az év végén lejár, a kormány meghosszabbítja, ugyanis az közel háromszázezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – jelezte ma Orbán Viktor. A kormányfő bejelentéséről a Magyar Nemzet is beszámolt

A kamatstopot korábban a bankok több alkalommal támadták, még az Alkotmánybíróság elég is elvitték az ügyet. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban jelezte: célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt. A kormány azonban egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat.

A tárca közleménye hangsúlyozta: 

a kormány a családok megvédése érdekében 2022. januárban bevezette a lakossági kamatstopot, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól a háztartásokat megvédje.

Kamatstop nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan, akár 25 százalék feletti szintre is megnőhettek volna, és a törlesztőrészletek is átlagosan több mint 80 százalékkal lettek volna magasabbak.

A kormány ezt megakadályozta, a lakossági kamatstop eddig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, és jelenleg is több mint 286 ezer jelzáloghitel-szerződés esetében nyújt védelmet. A kamatstop bevezetésétől a 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt az érintett családok zsebében.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a kamatstop intézménye a több százezer magyar család mellett a hazai bankrendszer stabilitását is védi, akik megmenekülnek attól, hogy a nemfizető, bedőlt lakossági hiteleken jelentős veszteséget szenvedjenek. 

A családok fennálló tőketartozása eléri az 1210 milliárd forintot, miközben a kamatstop a teljes lakossági jelzáloghitel-állomány közel ötödét védi. Ez az állomány kerülne veszélybe a kormány intézkedése nélkül, ami jelentős kockázatot jelentene a bankszektor egésze számára. A 2022-ben bevezetett kamatstop a magyar bankrendszer profitjában nem okozott sérülést.

A szektor stabil, továbbá a kamatstop és a bankadó mellett a szektor profitja 2022-ben 339 milliárd forint, 2023-ban 1457 milliárd forint, 2024-ben pedig 1242 milliárd forint volt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a minap a bankadó kapcsán beszélt a bankok jelenlegi helyzetéről is. Jelezte: a bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, az adózás utáni eredmény 1500 milliárd fölött várható. Csak két ország tudott a magyarnál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.