Olyan bejelentést tett Orbán Viktor, amely háromszázezer családot érint

„Szerda, kormányülés. Az amerikai döntések végrehajtása, feladatok kiosztása” – ismertette napi tervét a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most. Mint írta, ez megmutatkozik a gazdaság, a beruházások, a nukleáris védelem és az űripar területén is.

Szerdán ülésezik a kormány Forrás: Facebook

Felhívta a figyelmet arra is, az időseknek mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, ez átlagosan 51 ezer forint.

A nyugdíjak értékét mindig megőrizzük. S amint lehet, növeljük. Megállapodtunk. Még 2010-ben. Minden vállalásunkat teljesítjük

– szögezte le. Mint írta, ezzel szemben a Tisza a 13. havi nyugdíjat is elvenné, a kormány viszont már a 14. havi bevezetéséről is tárgyal. „Megcsináljuk, fokozatosan és biztosan. Mert a nyugdíj nem egy szám. A szüleink és nagyszüleink vannak mögötte” – hangsúlyozta, majd hozzátette: mivel a kamatstop az év végén lejár, a kormány meghosszabbítja, ugyanis az közel háromszázezer családot érint.

Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk

– írta.