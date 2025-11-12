Orbán Viktorárakkormányülés

Olyan bejelentést tett Orbán Viktor, amely háromszázezer családot érint

Újabb bejegyzést tett közzé a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor posztjában írt a mai kormányülésről, a magyar–amerikai kapcsolatokról, a hamarosan érkező kiegészítő nyugdíjemelésről, és felhívta a figyelmet: meghosszabbítják az év végén lejáró kamatstopot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:28
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Szerda, kormányülés. Az amerikai döntések végrehajtása, feladatok kiosztása” – ismertette napi tervét a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most. Mint írta, ez megmutatkozik a gazdaság, a beruházások, a nukleáris védelem és az űripar területén is. 

Szerdán ülésezik a kormány (Forrás: Facebook)
Szerdán ülésezik a kormány Forrás: Facebook

Felhívta a figyelmet arra is, az időseknek mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, ez átlagosan 51 ezer forint.

A nyugdíjak értékét mindig megőrizzük. S amint lehet, növeljük. Megállapodtunk. Még 2010-ben. Minden vállalásunkat teljesítjük

 – szögezte le. Mint írta, ezzel szemben a Tisza a 13. havi nyugdíjat is elvenné, a kormány viszont már a 14. havi bevezetéséről is tárgyal. „Megcsináljuk, fokozatosan és biztosan. Mert a nyugdíj nem egy szám. A szüleink és nagyszüleink vannak mögötte” – hangsúlyozta, majd hozzátette: mivel a kamatstop az év végén lejár, a kormány meghosszabbítja, ugyanis az közel háromszázezer családot érint.

Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk

– írta.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

