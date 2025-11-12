Orbán Viktornyugdíjtisztelet

Orbán Viktor: A kormány tartja magát a vállalásaihoz a nyugdíjakkal

Mától átlagosan 51 ezer forint kiegészítő nyugdíjemelés érkezik minden nyugdíjasnak – jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: jövőre fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, így a kormány tartja a korábbi vállalásait az idősek kiszámítható, biztos jövedelméről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány 2010 óta vállalta: mindig megőrzi a nyugdíjak értékét, és ehhez 2025-ben is tartja magát. Ennek részeként mától átlagosan 51 ezer forint kiegészítő nyugdíjemelés érkezik minden nyugdíjasnak – fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor. 

20250213 Eger A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap
Illusztráció. Fotó: Huszár Márk

A miniszterelnök kiemelte: 

a nyugdíjak ügye nem ér véget ezzel, a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amelyet jövőre fokozatosan, de biztosan megvalósítanak.

Hangsúlyozta, a kormányzásuk alapelve, hogy amit vállalnak, ahhoz tartják is magukat. 

Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjasévek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!

– fogalmazott a bejegyzésben.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu