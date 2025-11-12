Orbán Viktor: A kormány tartja magát a vállalásaihoz a nyugdíjakkal

A kormány 2010 óta vállalta: mindig megőrzi a nyugdíjak értékét, és ehhez 2025-ben is tartja magát. Ennek részeként mától átlagosan 51 ezer forint kiegészítő nyugdíjemelés érkezik minden nyugdíjasnak – fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Illusztráció. Fotó: Huszár Márk

A miniszterelnök kiemelte:

a nyugdíjak ügye nem ér véget ezzel, a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amelyet jövőre fokozatosan, de biztosan megvalósítanak.

Hangsúlyozta, a kormányzásuk alapelve, hogy amit vállalnak, ahhoz tartják is magukat.

Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjasévek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!

– fogalmazott a bejegyzésben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)