Újabb támogatásokra számíthatnak a kis- és középvállalkozások

A kis- és középvállalkozások támogatásának újabb és újabb formáit fogja bejelenteni a kormány – közölte a miniszterelnök az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Rónai Egon által vezetett, Mérleg című műsorban.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor elmondása szerint a jövő héten megy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, és remélhetőleg megállapodást ír alá velük egy hetven-nyolcvan milliárd forintos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról.

Hozzátette, a Széchenyi-kártya kamatát már csökkentették, de ez jövőre kerül igazán sokba, háromszázmilliárd forintba. A Demján Sándor-programban biztosított kedvezmények 130 milliárd forintot tesznek ki – jegyezte meg.

Azt mondta, a választásokkor jó néhány dolgot vállaltak, és egyetlen célt sem akarnak feladni. Ezeket az összegeket elő kell szedni valahonnan, és ennek az az ára, hogy 3,7 százalék helyett öt százalék lesz a költségvetési hiány – fejtette ki, jelezve, hogy jövőre is ötszázalékos hiánnyal terveznek.