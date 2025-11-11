Magyar Kereskedelmi és Iparkamarakis- és középvállalkozásokOrbán Viktor

Újabb támogatásokra számíthatnak a kis- és középvállalkozások

Hetven-nyolcvan milliárd forintos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról várható megállapodás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, közölte a miniszterelnök.

2025. 11. 11.
A kis- és középvállalkozások támogatásának újabb és újabb formáit fogja bejelenteni a kormány – közölte a miniszterelnök az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Rónai Egon által vezetett, Mérleg című műsorban.

Brüsszel, 2025. június 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor elmondása szerint a jövő héten megy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, és remélhetőleg megállapodást ír alá velük egy hetven-nyolcvan milliárd forintos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról.

Hozzátette, a Széchenyi-kártya kamatát már csökkentették, de ez jövőre kerül igazán sokba, háromszázmilliárd forintba. A Demján Sándor-programban biztosított kedvezmények 130 milliárd forintot tesznek ki – jegyezte meg.

Azt mondta, a választásokkor jó néhány dolgot vállaltak, és egyetlen célt sem akarnak feladni. Ezeket az összegeket elő kell szedni valahonnan, és ennek az az ára, hogy 3,7 százalék helyett öt százalék lesz a költségvetési hiány – fejtette ki, jelezve, hogy jövőre is ötszázalékos hiánnyal terveznek.

 

Borítókép: Orbán Viktor a Mérleg című műsor vendége volt (Forrás: YouTube)

 

