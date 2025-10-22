Listavezető Magyarország – van egy gazdasági mutató, amiben senki sem jobb

Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A magyar gazdaság megerősítésének újabb mérföldköve a Demján Sándor-tőkeprogram, amely a kormány gazdaságélénkítő törekvéseinek egyik zászlóshajója lett. A százmilliárd forintos keretösszegű tőketámogatás az a kezdeményezés, amely a hazai kis- és középvállalkozások forráshoz jutását segíti, hogy segítse a magyar tulajdonú cégek növekedését, versenyképességét és munkahelyteremtő erejét. Szakértők állítják: történelmi csúcson van a vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca hazánkban.

2025. 10. 22.
Szabados Richárd államtitkár. A Demján Sándor-program történelmi lendületet ad a vállalkozásoknak Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A magyar tőkebefektetési és vállalatfelvásárlási piac az elmúlt időszakban látványos átalakuláson ment keresztül. 2024-ben rekordértékű, mintegy kilencmilliárd dollár összértékű tranzakció valósult meg, ami negyvenszázalékos növekedést jelentett az előző évhez képest – írja az Index az EY–Parthenon elemzésére hivatkozva.  Ez alapján a legaktívabb terület az IT, a feldolgozóipar és az energetika volt, emellett a belföldi befektetések aránya a korábbi 30-ról 48 százalékra emelkedett. A tőketámogatás az egész gazdaságot lendületbe hozta. 

Rekordszámú vállalkozás jut tőketámogatáshoz a Demján-programban/Fotó: Shutterstock

Idézek a Central & Eastern Europe Private Equity Statistics kiadvány adatsorát, hogy hány vállalkozás jutott tőkebefektetéshez. Az adatsor szerint Magyarország elérhetetlen ebben a mutatóban: 

  • 2020 és 2024 között összesen 850 vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke,
  • 2023-ban 115 céges befektetés történt, a régióban fejlesztési tőkeforráshoz jutó minden ötödik cég (23 százalék) magyar volt. 

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a hazai befektetési piac lendületben van, a magyar tőkebefektetési és vállalatfelvásárlási piac az elmúlt időszakban látványos átalakuláson ment keresztül. Mint írják: 2025 első félévében 47 tranzakció zárult Magyarországon, összesen 17 525 millió forintnyi befektetéssel. Ez ugyan 45,7 százalékkal alacsonyabb összeg, mint egy évvel korábban, a tranzakciók száma ezzel szemben 17,5 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac szélesedik, és egyre több kisebb volumenű, korai fázisú befektetés valósul meg. A hazai befektetési piac lendületben van, de  azzal a „magyaros sajátossággal”, hogy az ökoszisztéma motorja hosszú időn át nem a klasszikus kockázati tőke volt, hanem az állam is bőven kivette a részét. 

 

A Demján Sándor-tőkeprogram óriási siker, a tőketámogatás célba ér

Ebben a környezetben különösen nagy figyelmet kapott a Demján Sándor-program, amely új szemléletet hoz a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozásába. A százmilliárd forintos keretösszegű program célja, hogy a magyar kkv-k fejlődését, beruházásait, digitalizációját és energiahatékonysági fejlesztéseit támogassa tőkebevonással. A program iránti érdeklődés óriási, több mint 1800 vállalkozás jelezte részvételi szándékát, közülük több mint 1100 regisztrált is. A szakmai és pénzügyi szűrőknek több mint 450 vállalkozás felelt meg, a pozitív befektetési döntések száma a 100-ast közelíti, ami jól mutatja, hogy a tőkebefektetések terén továbbra is listavezető lesz Magyarország – emeli ki az Index. Az állami tőkeinjekció jelentős segítség a hazai kkv-k versenyképességének növelésében. A Demján Sándor-tőkeprogram a magyar gazdaságban egy új korszak kezdetét jelenti: nemcsak forrást, hanem szemléletváltást is jelenthet, hiszen a cél nem csupán a túlélés, hanem a versenyképes, exportképes, innovatív vállalati struktúra kialakítása.

