Elkerülhetetlen a 14. havi nyugdíj bevezetése a nemzetgazdasági miniszter szerint

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat – mondta Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint ez a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelné. Egy interjúban arról beszélt, hogy a folyamat két–három éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan, heti bontásban.

2025. 10. 28. 18:08
„Be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat” – így fogalmazott az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret érintő fejlesztések bejelentését követően. Mint mondta, ez lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből. 

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben 

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék teljes egészében valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.

A tárcavezető szerint most az a kérdés, milyen formában vezetik be a 14. havi nyugdíjat. Elmondása szerint a kormány jelenleg dolgozik a bevezetés módján, ütemezésén. Nagy Márton emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök 2–4 éves időtávot említett a 14. havi nyugdíj bevezetésére, és ezzel ő is egyetért. A miniszter felidézte, amikor a baloldali kormány kivezette a 13. havi nyugdíjat, a polgári kabinet mindössze két év alatt vissza tudta adni azt a nyugdíjasoknak. 

Akkor először egy hét, majd a további plusz három hét formájában vezettük vissza, és így lett újra teljes az egyhavi juttatás. Most azonban óvatosabb lennék 

– nyilatkozta Nagy Márton. A költségvetési fegyelem okán inkább 2–3 éves bevezetési időt tart reálisnak, de döntés erről még nem született, folyamatos a munka.

A téma aktualitását az adja, hogy Orbán Viktor október derekán arról beszélt, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. Mivel egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a költségvetésnek is hatalmas terhet jelent, így a kijelentés nagy visszahangot keltett. „Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – többek között erről írt a miniszterelnök a közösségi médiában.

Nagy Márton úgy fogalmazott: biztató a gazdasági háttér. „Különleges helyzetben vagyunk, mert a költségvetés egyszerre képes adócsökkentéseket végrehajtani, miközben a családoknak és a kkv-knak is képes 3 százalékos fix kamatozású hiteleket biztosítani. Ehhez jöhet még a 14. havi nyugdíj, ami hatalmas eredmény lenne.”

Emlékeztetett, hogy a kormány figyel a költségvetésre is, a programokat úgy hajtja végre, hogy változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása mellett. Mint mondta, a kormány ennek érdekében négy szabályt tart szem előtt:

  1. A hiánynak évről évre csökkennie kell.
  2. Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia.
  3. Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá.
  4. Az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia.

Az Index cikke részletezi azt is, hogy Nagy Márton szerint a 14. havi nyugdíj bevezetése többféle forgatókönyv mentén is elindulhat. A miniszter úgy véli, a folyamat ütemezése attól függhet, milyen gyorsan erősödik a gazdaság és milyen állapotban lesz a költségvetés.

 


 

Előfizetek az újságra

