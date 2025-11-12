Otthon Start Programlakásvásárlásfiatalcsalád

Karnyújtásnyira került a saját lakás megszerzése a fiatalok és alacsonyabb keresetűek számára is

Az alacsony, fix 3 százalékos kamatozású hitelnek köszönhetően az alacsonyabb jövedelmű és fiatalabb vevők számára is elérhetőbbé vált a vásárlás. Az Otthon start program egyszerre élénkítette és kiegyensúlyozta a piacot, miközben a szegmens egészére a stabilitás jellemző.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:46
Mivel a lakásbérlés is megdrágult, időszerű volt az életkezdést megkönnyíteni Fotó: Ladóczki Balázs
A fix 3 százalékos kamatozású kedvezményes hitel októberre átalakította a lakáspiaci erőviszonyokat. Az alacsonyabb jövedelmű és fiatalabb vevők számára is elérhetőbbé vált a vásárlás, miközben a piac egészére a stabilitás jellemző. A hitelezési és tranzakciós trendek azt mutatják, hogy az Otthon start program nemcsak élénkítette, hanem ki is egyensúlyozta a piacot – olvasható a Duna House szerdai közleményében.

Otthon start program, hirdetés ingatlan eladó lakás piac kereskedelem 2015 08 28 fotó: Kállai Márton
Az Otthon start program helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. Fotó: Kállai Márton

Az Otthon start program hatására az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés

Mint írják: 2025 októberében a Duna House becslése szerint 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami szeptemberhez képest 14,2 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor éves szinten 7,3 százalékos növekedést mutat. A szeptemberi kiugró értékek után ez természetes korrekció, a piac továbbra is élénk. Az Otthon start program hatása októberben is érezhető volt: a nyár végi roham után az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés.

A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege a Credipass becslése alapján októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékos havi és 66 százalékos éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika közvetlenül az Otthon start program hatásának tudható be, amely nemcsak élénkítette, hanem kiszélesítette a keresletet.

  • A 30–40 éves korosztály dominálta az októberi vásárlásokat, 
  • de a 20–30 évesek aránya is nőtt. 
    Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 
  • 21 százalékról 
  • 41 százalékra emelkedett, 
  • míg vidéken 26-ról 43-ra. 

A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami azt jelzi, hogy az Otthon start program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. A befektetési célú vásárlások aránya ezzel párhuzamosan csökkent.

Az eladók körében továbbra is az 50–60 év közötti korosztály a legaktívabb, de nőtt a 30–40 éves eladók aránya is. A leggyakoribb eladói motiváció a korábbi befektetés értékesítése volt, ami stabil kínálatot biztosít a piacon.

Így alakulnak most a négyzetméterárak

A panellakások ára Budapesten 1,1–1,25 millió forint/négyzetméter között stabilizálódott, míg a téglalakások ára Budán közel 1,3 millió forint/négyzetméter, Pesten 1,2 millió forint/négyzetméter körül alakult. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára keleten 440 ezer, nyugaton 503 ezer forint volt. Az értékesítési idők jelentősen rövidültek: Budapesten a panellakások 55–68 nap alatt keltek el, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az átlagos idő. Ez a gyorsulás különösen a jó állapotú, reális áron kínált ingatlanoknál volt megfigyelhető.

Pest vármegyében a tranzakciók 69 százaléka 50 millió forint feletti áron zárult, míg vidéken az ingatlanok 46 százaléka 40 millió forint feletti értéket képviselt. A négyzetméterárak alapján Pest megyében 61 százalékban a 600 ezer forint feletti kategória dominált. Ezek az értékek jól illeszkednek az Otthon start által támogatott hitelkeretekhez.

