Karnyújtásnyira került a saját lakás megszerzése a fiatalok és alacsonyabb keresetűek számára is

A fix 3 százalékos kamatozású kedvezményes hitel októberre átalakította a lakáspiaci erőviszonyokat. Az alacsonyabb jövedelmű és fiatalabb vevők számára is elérhetőbbé vált a vásárlás, miközben a piac egészére a stabilitás jellemző. A hitelezési és tranzakciós trendek azt mutatják, hogy az Otthon start program nemcsak élénkítette, hanem ki is egyensúlyozta a piacot – olvasható a Duna House szerdai közleményében.

Az Otthon start program helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. Fotó: Kállai Márton

Az Otthon start program hatására az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés

Mint írják: 2025 októberében a Duna House becslése szerint 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami szeptemberhez képest 14,2 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor éves szinten 7,3 százalékos növekedést mutat. A szeptemberi kiugró értékek után ez természetes korrekció, a piac továbbra is élénk. Az Otthon start program hatása októberben is érezhető volt: a nyár végi roham után az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés.

A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege a Credipass becslése alapján októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékos havi és 66 százalékos éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika közvetlenül az Otthon start program hatásának tudható be, amely nemcsak élénkítette, hanem kiszélesítette a keresletet.

A 30–40 éves korosztály dominálta az októberi vásárlásokat,

de a 20–30 évesek aránya is nőtt.

Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya

Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21 százalékról

41 százalékra emelkedett,

míg vidéken 26-ról 43-ra.

A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami azt jelzi, hogy az Otthon start program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. A befektetési célú vásárlások aránya ezzel párhuzamosan csökkent.

Az eladók körében továbbra is az 50–60 év közötti korosztály a legaktívabb, de nőtt a 30–40 éves eladók aránya is. A leggyakoribb eladói motiváció a korábbi befektetés értékesítése volt, ami stabil kínálatot biztosít a piacon.

Így alakulnak most a négyzetméterárak

A panellakások ára Budapesten 1,1–1,25 millió forint/négyzetméter között stabilizálódott, míg a téglalakások ára Budán közel 1,3 millió forint/négyzetméter, Pesten 1,2 millió forint/négyzetméter körül alakult. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára keleten 440 ezer, nyugaton 503 ezer forint volt. Az értékesítési idők jelentősen rövidültek: Budapesten a panellakások 55–68 nap alatt keltek el, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az átlagos idő. Ez a gyorsulás különösen a jó állapotú, reális áron kínált ingatlanoknál volt megfigyelhető.