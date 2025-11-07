Bátran vesznek fel nagyobb összeget az Otthon start program résztvevői

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által november 3-án közzétett adatok szerint szeptemberben 21,7 milliárd forintot tett ki az Otthon start program keretében kötött lakáscélú hitelek új szerződéses összege. Amennyiben minden szerződésre a maximális, ötvenmillió forintos hitelösszeget feltételeznénk, úgy azt mondhatnánk, hogy szeptemberben 434 darab Otthon startos lakáshitel-szerződés került megkötésre. Ugyanakkor sokkal életszerűbb azt feltételezni, hogy sokan vannak olyanok, akik nem igénylik meg a teljes, ötvenmillió forintos hitelösszeget. Sőt, egy-egy banki nyilatkozatból biztosan tudjuk is, hogy az átlagösszeg ennél lényegesen alacsonyabb – azok alapján mintegy 35,25 millió forintos átlagösszeget feltételezhetünk – derül ki a Bank360 elemzéséből.

Nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon start program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha a fenti összegből, valamint a már idézett 21,7 milliárd forintos jegybanki adatból indulunk ki, úgy azt mondhatjuk, hogy szeptemberben 616 darab Otthon startos ügylet juthatott el a szerződéskötésig. Ez a szeptemberben megkötött összes, 5677 darab lakáshitel-szerződésnek a 10,9 százalékát teszi ki.

Értelemszerűen, ha ezer szerződőt feltételeznénk, úgy az OSP-hitelek átlagösszege mindössze 21,7 millió forint lenne. Ez jelentősen elmaradna a bankok által közölt, harmincmillió forintot jócskán meghaladó összegektől, így nem tűnik alaptalannak a feltételezés, hogy a szeptemberben leszerződő ügyfelek száma a százas nagyságrendben mozgott.

Az átlagnál jóval magasabb hitelösszegeket igényelnek az Otthon startos ügyfelek

Természetesen érdemes hangsúlyozni, hogy a fenti számok durva becslések. Ugyanakkor, ha elfogadjuk ezeket, akkor azt mondhatjuk, hogy szeptemberben a szerződések 10,9 százaléka felelt a kihelyezett 112,64 milliárd forintos hitelösszeg 19,3 százalékáért (21,7 milliárd forint).

Mindez természetesen csak úgy lehetséges, ha az Otthon startos ügyfelek az átlagnál magasabb hitelösszegeket igényelnek. Mindebben persze semmi meglepő nincs, hiszen az adósok az alacsonyabb kamatoknak hála több hitelt képesek, illetve a program bejelentése nyomán meglódult lakásárak miatt pedig többet is kénytelenek felvenni.