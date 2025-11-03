Otthon Start ProgramingatlanpiaciCredipassOSP

Hitelpiaci rekordot hozott az Otthon start

Októberben is élénk maradt a hitelpiaci aktivitás az Otthon start miatt. Az ingatlanpiaci kereslet is szokatlanul magas volt, jövőre pedig érkezik a fix 3 százalékos hitel második hulláma a piaci várakozások szerint.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 13:37
Hitelpiaci rekordot hozott az Otthon start Fotó: Kallus György
Az Otthon start program (OSP) hatására októberben továbbra is élénk maradt az ingatlanpiaci aktivitás. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint országosan 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 7,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az előző hónaphoz viszonyítva 14,2 százalékos visszaesés tapasztalható. Az OSP már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel – fontos kiemelni, hogy ehhez képest figyelhető meg az októberi mérséklődés. Mint írtuk, ez volt a fix 3 százalékos hitel első hulláma, és jövő év elejétől már csak a szezonális hatások miatt is számíthatunk az újabbra.

otthon start
Az Otthon start az ingatlan és a hitelpiacot egyaránt megmozgatta
Fotó: Duna House

A hitelpiacon októberben rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint októberben 196 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 85 százalékkal haladja meg az augusztusi értéket. Éves összevetésben is jelentős, 66 százalékos növekedés látható a Magyar Nemzeti Bank előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

Az októberi adatok egyértelműen jelzik, hogy a program által generált kereslet mind az ingatlan-, mind a hitelpiacon látványos élénkülést eredményezett. Különösen figyelemre méltó a hitelpiac dinamikája: a szeptemberi előrejelzésüknek megfelelően a program hatása októberben már erőteljesen érezhető, és azonnal rekordhitelvolument hozott magával.

