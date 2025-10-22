Szegő PéterDuna Houseönkormányzat

Új lehetőség az ingatlanpiacon, most érdemes figyelni

Véglegesítés előtt áll a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok helyi rendeletben jelöljék ki, hol kérhető a zártkerti ingatlanok „művelés alól kivett területként” való bejegyzése. Ezzel Budapest külső kerületei, az északi és déli agglomeráció, valamint Debrecen környéke is nyerhet. Az Otthon starttal kombinálva pedig akár új szegmens is nyílhat az ingatlanpiacon.

M. Orbán András
2025. 10. 22. 11:03
A nagyvárosokban inkább a társasházi lakásokat keresik, viszont a külső részek zártkertjei is felkerülhetnek majd a térképre Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok helyi rendeletben jelöljék ki, hol kérhető a zártkerti ingatlanok „művelés alól kivett területként” való bejegyzése. A jogszabály-módosítás várhatóan már akár október végén megjelenhet a Magyar Közlönyben – hívta fel a figyelmet a Duna House.

zártkert, Budapest, 2007. szeptember 6. Luxus ingatlanok - budai villák.
Ahol sok a hobbikert/üdülőövezet, erősebb a betelepülési nyomás, a zártkerteket is előbb lehet átminősíttetni - a gyakorlatban azonban vannak így is olyan övezetek, amelyeket belaktak, a rendelet a szürkezónás hasznosítást is visszaszoríthatja
Fotó: MW-Archív

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, ahol sok a hobbikert/üdülőövezet, erősebb a betelepülési nyomás, és az önkormányzatnak is direktebb érdeke a jogi helyzet tisztázása. A rendelet nyertese lehet XVII., XXIII., XXI., XX. kerületek peremzónái, azaz a déli és keleti külső kerületek, valamint az északi és a déli agglomeráció: Dunakeszi, Fót, Göd, Szentendre, Budakalász, Pomáz, Pilisvörösvár, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Érd – itt jellemző a zártkerti mozaik és a rekreációs-lakó funkciókeveredés.

De ugyanígy aBalaton és üdülőkörzetekben: Siófok, Zamárdi, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonfüred, Balatonalmádi, Keszthely – ezeken a helyeken magas a második otthonok aránya, a jogi tisztázás azonnali értéknövelő hatású lehet – emelte ki Szegő Péter.

Nyertesek lehetnek még a Velencei-tó menti települések és Kecskemét, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Miskolc, Eger peremrészei, valamint a borvidékek, dombvidéki rekreációs övezetek – sorolta Szegő Péter. Etyek–Budai, Tokaj-Hegyalja, Pannon, Villány–Siklós – ezeken a helyeken több helyen hétvégi házas zártkerti foltok találhatók, ahol az ingatlanpiaci forgalom akadálya volt a művelési ág.

„A zártkerti ingatlanok jogi státuszának tisztázása egy évtizedek óta húzódó problémát oldhat meg. A várható önkormányzati kijelölések nyomán számos, eddig nehezen értékesíthető telek kerülhet be a legális ingatlanpiaci körforgásba, ami rövid távon forgalomnövekedést, középtávon pedig értéknövekedést hozhat az érintett térségekben” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Kérdésünkre ugyanakkor hozzátette, ez nem jelent mindenütt automatikus beépíthetőséget, továbbra is a HÉSZ/OTÉK és az építésjogi feltételek irányadók. Tény ugyanakkor, hogy ösztönözheti a településeket az infrastruktúra kiépítésére, vagy ha már ez megvan, ezek az ingatlanok már rövid távon piacképesebbek lehetnek azzal, ha megváltozik a zártkerti státuszuk. Az árak a vízközeli és nagyváros-peremi kistérségekben emelkedhetnek a legjobban. Ahol a megyei központ peremén sok a zártkert (például Hajdú-Bihar Debrecen környéke), ott bővülő lakhatási alternatíva jelenik meg (kisebb házak, mobilház-projektek), de az építésjogi korlátok miatt heterogén lesz a kínálat, viszont a „szürke zártkert-használat” visszaszorulhat.

„A szabályozás változása ráadásul közvetetten erősítheti az Otthon start program lakhatást segítő célkitűzéseit is. A zártkerti ingatlanok egy részén ugyanis reális alternatíva lehet kisebb házak, mobilházak formájában fiatalok első otthonainak kialakítása. Különösen a vidéki nagyvárosok peremein, ahol az elérhető árú lakhatás hiánya eddig komolyabb problémát jelentett” – hangsúlyozta Szegő Péter.
A programmal kombinálva a mostani rendelet tehát akár új kínálati szegmenst is nyithat az ingatlanpiacon, amely egyszerre szolgálhatja a fiatal vásárlók, a befektetők és az önkormányzatok érdekeit. Az első helyi rendeletek akár már novemberben megszülethetnek. Sőt már van is, aki lépett: Szigetvár például október 30-ára tűzte napirendre a döntést.

