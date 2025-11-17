Rendkívüli

Hamarosan fontos bejelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek – kövesse nálunk élőben! + videó

magyar társadalomkutatóFideszTisza PártkormánypártMi Hazánk Mozgalomelőnycsúcs

Nőtt a Fidesz előnye, a Trump–Orbán-csúcs minden téren sikeres volt

A magyar kormány sikeres amerikai útja érezhetően mobilizálta a kormánypárti szavazótábort: a korábbi nyolcról tíz százalékpontra nőtt a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt – derült ki a Magyar Társadalomkutató legújabb felméréséből. Jelenleg az aktív pártválasztók fele a kormánypártokra voksolna, míg a Tisza Párt a szavazatok negyven százalékára számíthat. A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 8:26
DPK Győr Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormánypártok ismét elérték az ötvenszázalékos támogatottságot, ami fontos politikai mérföldkő – írta a Magyar Társadalomkutató a november 13. és 14. között végzett telefonos felmérése alapján.  Mint fogalmaztak, a kutatási adatok alapján egyértelmű, hogy

 a magyar kormány amerikai útját a választók többsége diplomáciai sikernek értékelte, ami segített mobilizálni a kormánypárti szavazótábort. 

A Tisza Párt jelenleg a választók negyven százalékának támogatását élvezi, vagyis a korábbi baloldali pártok „kannibalizálása” után nem tudott tovább bővülni és új szavazói csoportokat megszólítani, ugyanakkor mára a magyar politika baloldali térfelének egyetlen érdemi szereplőjévé vált. 

A két nagy párton túl továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, ők a szavazatok öt százalékára számíthatnak. 

A felmérésből kiderült az is, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága három százalék, így nem kerültek közelebb a bejutási küszöbhöz, ahogy a Demokratikus Koalíció sem (két százalék). Az egyéb pártok összesen a választók egy százalékát tudnák megszólítani. 

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a választók többségét továbbra is a Fidesz–KDNP képviseli

– írták.

 

Hozzátették, az elmúlt hónapok eseményei elsősorban a Fidesz–KDNP-nek kedveztek: 

a két nagy párt közötti különbség nyolc százalékpontról tíz százalékpontra nőtt, így a kormánypártok előnye ismét két számjegyű.

A közelmúlt legnagyobb közéleti figyelmét a magyar kormány washingtoni csúcstalálkozója keltette, ahol sikerült a népszerű rezsicsökkentést megvédeni. Az elmúlt hetekben jelentős érdeklődést váltott ki a háromgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a 3 százalékos lakáshitelt biztosító Otthon start program is. Az alábbiak mind-mind pozitív üzenetű tematizációs lehetőséget biztosítanak a kormánypártoknak. 

Ezzel szemben a Tisza Párt nyár vége óta látványos belső és külső válságtünetekkel küzd: több, a párthoz köthető személy körül is botrányos ügyek láttak napvilágot, miközben az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó, idő előtt kiszivárgott elképzeléseik kifejezetten kedvezőtlen fogadtatásra találtak. 

A szervezetépítés üteme is elmarad a korábbi ígéretektől: a szeptember 30-ra meghirdetett jelöltállítást elhalasztották, és máig nem sikerült olyan politikusi csapatot felépíteniük, amely képes lenne ellensúlyozni a mozgalom „one-man show” jellegéről szóló kritikákat.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu