Nőtt a Fidesz előnye, a Trump–Orbán-csúcs minden téren sikeres volt

A kormánypártok ismét elérték az ötvenszázalékos támogatottságot, ami fontos politikai mérföldkő – írta a Magyar Társadalomkutató a november 13. és 14. között végzett telefonos felmérése alapján. Mint fogalmaztak, a kutatási adatok alapján egyértelmű, hogy

a magyar kormány amerikai útját a választók többsége diplomáciai sikernek értékelte, ami segített mobilizálni a kormánypárti szavazótábort.

A Tisza Párt jelenleg a választók negyven százalékának támogatását élvezi, vagyis a korábbi baloldali pártok „kannibalizálása” után nem tudott tovább bővülni és új szavazói csoportokat megszólítani, ugyanakkor mára a magyar politika baloldali térfelének egyetlen érdemi szereplőjévé vált.

A két nagy párton túl továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, ők a szavazatok öt százalékára számíthatnak.

A felmérésből kiderült az is, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága három százalék, így nem kerültek közelebb a bejutási küszöbhöz, ahogy a Demokratikus Koalíció sem (két százalék). Az egyéb pártok összesen a választók egy százalékát tudnák megszólítani.

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a választók többségét továbbra is a Fidesz–KDNP képviseli

– írták.

Hozzátették, az elmúlt hónapok eseményei elsősorban a Fidesz–KDNP-nek kedveztek:

a két nagy párt közötti különbség nyolc százalékpontról tíz százalékpontra nőtt, így a kormánypártok előnye ismét két számjegyű.

A közelmúlt legnagyobb közéleti figyelmét a magyar kormány washingtoni csúcstalálkozója keltette, ahol sikerült a népszerű rezsicsökkentést megvédeni. Az elmúlt hetekben jelentős érdeklődést váltott ki a háromgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a 3 százalékos lakáshitelt biztosító Otthon start program is. Az alábbiak mind-mind pozitív üzenetű tematizációs lehetőséget biztosítanak a kormánypártoknak.

Ezzel szemben a Tisza Párt nyár vége óta látványos belső és külső válságtünetekkel küzd: több, a párthoz köthető személy körül is botrányos ügyek láttak napvilágot, miközben az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó, idő előtt kiszivárgott elképzeléseik kifejezetten kedvezőtlen fogadtatásra találtak.

A szervezetépítés üteme is elmarad a korábbi ígéretektől: a szeptember 30-ra meghirdetett jelöltállítást elhalasztották, és máig nem sikerült olyan politikusi csapatot felépíteniük, amely képes lenne ellensúlyozni a mozgalom „one-man show” jellegéről szóló kritikákat.