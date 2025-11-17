Orbán ViktorvbminiszterelnökMagyar Kereskedelmi és Iparkamara

Orbán Viktor: A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk lesz

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol a kkv-kat segítő bejelentés várható.

2025. 11. 17. 7:31
Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma – írta reggeli bejegyzésében a miniszterelnök, utalva a vasárnapi magyar–ír vb- selejtezőre, melyet a magyar csapat drámai körülmények között veszített el, és így ismét nem jutott ki a világbajnokságra.

Úgy folytatta, de hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.

Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk lesz.

Mint megírtuk, a kormányfő Nagy Elek kamarai elnökkel közösen tart sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt. A téma a kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomag lesz. A közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Az is kiderült, hogy a kormány megemeli a bankadót, és az ebből befolyó bevételből fogja finanszírozni a vállalatok újabb adócsökkentési programját és a fix 3 százalékos kkv-hiteleket.


