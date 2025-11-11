Megduplázódtak a banki profitok, a kormány megemeli a bankadót

A banki profitok megduplázódtak, ezért az adót is meg fogjuk emelni. a bankok adójából a kisvállalatok adócsökkentését fogjuk fedezni – ez hangzott el egy hétfői háttérbeszélgetésen, amelyet Nagy Márton nemzetgzdasági miniszter tartott.

Sem idén, sem jövőre nem csökkenti a költségvetési hiányt a kormány, ugyanakkor a költségvetés stabilitása érdekében megemeli a bankadót – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a minisztérium épületében tartott háttérbeszélgetésen hétfő este – írja a Világgazdaság.

A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy három feltételt tűzött maga elé, az egyik, hogy a hiány minden évben csökkenjen, hogy az államadósság fenntartható módon mozogjon, a harmadik az EDP-eljárásnak való megfelelés.

A költségvetésnek szembe kell néznie azzal, hogy a gazdaság idén 0,5 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal növekszik



– részben ezzel indokolta Nagy Márton, hogy miért nem csökkenti tovább a hiányt a kormány. Tavaly 4,9 százalék volt a deficit, amit idén 4,1 százalékra tervezett mérsékelni, ám most ezt emelte öt százalékra, és jövőre is ezen a szinten tartaná.

Ezzel párhuzamosan a pénzforgalmi hiány is növekedik, az eddigi 4774 milliárdról 5055 milliárd forintra, 2026-ban pedig 5445 milliárd forintra.

A magasabb finanszírozási igény miatt a jövő év elején devizakötvény-kibocsátásra lesz szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb növekedés nem a fogyasztási oldalon jelenik meg, hanem a vállalatoknál, a költségvetés áfabefizetései is ezt tükrözik. Szerinte a vállalatok profitrátája esett össze az utóbbi időben, és ez csapódik le az önkormányzatok finanszírozásában is.

A másik fő szempont, hogy a költségvetés a gazdaságnak is szeretne segíteni, emiatt több intézkedésről döntöttek, ilyenek az adócsökkentések, illetve a 14. havi nyugdíj kifizetése.

Bejelentette azt is, hogy 2026-ban plusz egyheti nyugdíjat fizetnek ki a nyugdíjasoknak.

Szerinte ezek végrehajtása nagy dolog a jelenlegi gazdasági környezetben, amikor nincs gazdasági növekedés. Emiatt a költségvetés hiánya is magasabb, de teljesíteni kell az elvárásokat. Az államadósság ugyancsak nem módosul, jövőre és utána is 73,5 százalékos lesz a GDP-arányában, ebben idén a forint, jövőre pedig a nominális GDP fog segíteni. Attól nem tart Nagy Márton, hogy a hitelminősítők ezt negatívan értékelnék, a Moody’s idáig is 5 százalékos költségvetési hiányt prognosztizált.