Nagy bejelentésre készül Orbán Viktor – jó hírrel kezdhetik a hetet a kkv-k

Bejelentés várható hétfőn Orbán Viktortól: hétfőn közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, a téma a kkv-kat érintő intézkedéscsomag lehet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 8:09
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kormány és a kamara közötti megállapodás aláírása után a kamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Közös sajtótájékoztatót tart hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is lesz.

A sajtótájékoztatón nagy valószínűséggel a hazai kis- és középvállalatokat érintő intézkedéscsomagról esik majd szó, miután a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hétfői nyilatkozatából az is tudható, hogy a kisebb vállalati adókat csökkentő, valamint adminisztrációs terheket enyhítő intézkedéscsomag költségvetési egyenlegrontó hatása valahol nyolcvanmilliárd forint körül lehet.

Nagy Márton a hét elején Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy folynak az egyeztetések az MKIK-val. Ahogy írta, egyetértenek Nagy Elekkel abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya vállalkozói hitel első havi tapasztalatai egyértelműek, vagyis felrobbant a hitelkereslet. 

A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is. A cél világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak

– fogalmazott a posztban a tárcavezető. Egyúttal az is kiderült a héten, hogy a kormány megemeli a bankadót, és az ebből befolyó bevételből fogja finanszírozni a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját és a fix 3 százalékos kkv-hiteleket. 

