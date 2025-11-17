„Hamarosan Magyarország hivatalos, írott formában is megkapja az amerikai szankciómentességet, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten számos ellentmondás jelent meg” – írta Deák Dániel politológus a Facebook-oldalán.
Hamarosan írásban is megérkezik a szankciómentesség
Az elmúlt napokban több félreértés is megjelent az Egyesült Államok által kiadandó magyar szankciómentességi engedély kapcsán. Deák Dániel politológus tisztázta: a dokumentum technikai okokból ugyan egyéves időtartamra szól majd, ám Orbán Viktor és Donald Trump politikai megállapodása értelmében valójában nincs időkorlátja.
A politológus tisztázta:
Az ilyen engedélyeket az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC nevű szerv adja ki. Az amerikai gyakorlat szerint ezeket a licenceket évente felülvizsgálják, ezért formálisan mindig csak egyéves időtartamra adják ki – még akkor is, ha politikai szinten ennél hosszabb távú szándék húzódik mögöttük.
Hozzátette:
Ezért fordulhat elő, hogy ellentmondásosnak tűnő nyilatkozatok jelennek meg: papíron lehet, hogy egyéves időkorlát szerepel majd, de Orbán Viktor és Donald Trump politikai megállapodást kötöttek arról, hogy amíg ők a két ország vezetői, ezt automatikusan meghosszabbítják – magyarul valójában nincs időkorlát.
Deák Dániel rámutatott: „Ez a gyakorlat egyébként nem ismeretlen: Brüsszelben féléves időkorlátjai vannak az orosz szankcióknak, de mivel a politikai elköteleződés megvan a meghosszabbításukra, valójában időkorlát nélküliek.”
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
