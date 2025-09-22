oroszszankciócsomagBrüsszelLNGUrsula von der LeyenTrump

Brüsszel felgyorsítaná az orosz LNG betiltását

Az Európai Bizottság újabb szankciócsomagot terjesztett elő Oroszország ellen, amelynek egyik fő eleme a cseppfolyósított orosz földgáz (LNG) behozatalának felgyorsított tilalma. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Moszkva a fosszilis energiahordozók eladásából származó bevételekkel finanszírozza háborúját, ezért „itt az ideje elzárni a csapokat”.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 09. 22. 6:11
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsítaná az orosz energiahordozókról való leválást Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
A tervek szerint a teljes tilalom 2027 elején lépne életbe, vagyis egy évvel korábban, mint azt korábban elhatározták, írta a Tagesschau.

Orosz LNG
Egy orosz LNG-tanker látható a Balti-tengeren (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

Az Európai Unió az orosz–ukrán háború kirobbanása után már bevezette a szén- és olajimport tilalmát, az orosz gáz részesedése azonban még 2024-ben is 19 százalék volt az európai behozatalban. 

Ennek oka, hogy a tengeren szállított LNG mennyisége érdemben nőtt, részben pótolva a lecsökkent vezetékes szállításokat.

Trump is nyomást gyakorol

Donald Trump amerikai elnök ismételten felszólította az európai országokat, hogy ne vásároljanak orosz energiát, és világossá tette: az Egyesült Államok újabb szankcióit is ehhez a feltételhez köti.

WASHINGTON D.C., UNITED STATES - AUGUST 18: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) European Commission President Ursula von der Leyen attends the multilateral meeting with European leaders in the East Room of the White House in Washington D.C., United States on August 18, 2025. European leaders meeting in Washington on Monday underlined that robust security guarantees for Ukraine will be essential to achieve a just and lasting peace, while also renewing calls for an urgent ceasefire. Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu (Photo by Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részt vesz az európai vezetőkkel tartott többoldalú találkozón a Fehér Házban, Washington D.C.-ben, az Egyesült Államokban, 2025. augusztus 18-án (Fotó: Anadolu/AFP/Ukrán elnökség)

Egy Ursula von der Leyennel folytatott telefonbeszélgetésben Trump azt is követelte, hogy Európa nagyobb anyagi terhet vállaljon át Ukrajna katonai támogatásából. A beszélgetés után a bizottsági elnök bejelentette, hogy felgyorsítják az orosz energiahordozókról való leválást.

Az orosz LNG mellett újabb pénzügyi és kereskedelmi büntetőintézkedések

A csomag nemcsak az LNG-tilalmat tartalmazza. A brüsszeli javaslat szigorítaná a pénzügyi szankciókat, célba venné az orosz „árnyékflottát”, az orosz és közép-ázsiai bankokat, valamint a kettős felhasználású termékek csempészésére használt kiskapukat. Szankciók jöhetnek a kínai finomítókkal szemben is, amelyek orosz nyersanyagok feldolgozásában játszanak szerepet.

A következő napokban a tagállamok képviselői vitatják meg a javaslatokat. Az új szankciók elfogadásához minden uniós tag jóváhagyása szükséges – egyedül az energiatilalomhoz elég a minősített többség. Brüsszelben ismét nehéz tárgyalásokra számítanak, hiszen több ország, köztük Magyarország is, kritikus az újabb büntetőintézkedéssel szemben.

Az EU legutóbb júliusban fogadta el, sorrendben a 18. szankciócsomagot Oroszország ellen.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsítaná az orosz energiahordozókról való leválást (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

