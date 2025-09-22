Brüsszel felgyorsítaná az orosz LNG betiltását

Egy Ursula von der Leyennel folytatott telefonbeszélgetésben Trump azt is követelte, hogy Európa nagyobb anyagi terhet vállaljon át Ukrajna katonai támogatásából. A beszélgetés után a bizottsági elnök bejelentette, hogy felgyorsítják az orosz energiahordozókról való leválást.

Az orosz LNG mellett újabb pénzügyi és kereskedelmi büntetőintézkedések

A csomag nemcsak az LNG-tilalmat tartalmazza. A brüsszeli javaslat szigorítaná a pénzügyi szankciókat, célba venné az orosz „árnyékflottát”, az orosz és közép-ázsiai bankokat, valamint a kettős felhasználású termékek csempészésére használt kiskapukat. Szankciók jöhetnek a kínai finomítókkal szemben is, amelyek orosz nyersanyagok feldolgozásában játszanak szerepet.

A következő napokban a tagállamok képviselői vitatják meg a javaslatokat. Az új szankciók elfogadásához minden uniós tag jóváhagyása szükséges – egyedül az energiatilalomhoz elég a minősített többség. Brüsszelben ismét nehéz tárgyalásokra számítanak, hiszen több ország, köztük Magyarország is, kritikus az újabb büntetőintézkedéssel szemben.

Az EU legutóbb júliusban fogadta el, sorrendben a 18. szankciócsomagot Oroszország ellen.