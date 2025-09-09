Brüsszel már Kínát is szankcionálná az orosz energiahordozók miatt

Német figyelmeztetés, amerikai nyomás

Friedrich Merz német kancellár hétfőn úgy fogalmazott:

Az, hogy Európa kulcsfontosságú nyersanyagok tekintetében ennyire függ Kínától, kiszolgáltatottá tesz bennünket a zsarolásnak.

Ezért szerinte sürgető a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálása. Washington közben már lépett: India orosz olajvásárlásai miatt 50 százalékos vámot vetett ki az indiai importokra. Az EU azonban India esetében óvatosabb, mivel szeretné erősíteni gazdasági együttműködését a világ legnépesebb demokráciájával.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter csütörtökön Brüsszelben tárgyal Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztossal. Wright előzetesen világossá tette: az Egyesült Államok csak akkor hajlandó további szankciókat kivetni, ha az EU előbb teljesen leállítja saját orosz energiaimportját.

Az Európai Bizottság célja, hogy 2027-re teljesen megszabaduljon az orosz fosszilis energiahordozóktól, ám több tagállam – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is nagymértékben függ a moszkvai szállításoktól. Ezért a most felvetett szankciók aligha fognak egyhangú támogatást élvezni. Brüsszel mindenesetre jelezte: „a következő szankciós csomag előkészítésén dolgozunk, amely kulcsfontosságú Ukrajna ügyében.”