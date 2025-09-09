Brüsszel már Kínát is szankcionálná az orosz energiahordozók miatt

Rendkívüli

Újabb frontot nyithat az Európai Unió a szankciós politikában. Ezúttal Kína került a szankciók célkeresztjébe, amiért továbbra is nagy mennyiségben vásárol orosz olajat és gázt.

Szabó István
Forrás: Financial Times2025. 09. 09. 19:22
Kínai és EU-s zászlók Fotó: Jaap Arriens Forrás: NurPhoto/AFP
A szankciók folytatódnak. Az uniós diplomaták vasárnap kezdték meg az egyeztetéseket a következő szankciós csomagról, amelyben először merült fel komolyan a „másodlagos szankciók” lehetősége. Ezek harmadik országokat – elsősorban Kínát – büntetnének azért, mert orosz energiahordozókat vásárolna, írja a Financial Times.

szankciók
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

A tárgyalások előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban jelezte: kész további lépéseket tenni Moszkva bevételeinek visszafogása érdekében, és nyomást gyakorolt az EU-ra, hogy gyorsítsa fel az orosz energiafüggőség felszámolását. 

„Nem vagyok elégedett Oroszországgal” – mondta Trump, hozzátéve: hamarosan Putyinnal is egyeztetni kíván a háború ügyében.

Szankciók: Kína az első számú vásárló

A 2022-es teljes körű invázió óta Kína vált az orosz kőolaj legnagyobb felvevőpiacává. Naponta mintegy 2 millió hordó érkezik Pekingbe, ebből 1,3 millió tengeri úton, további 800 ezer pedig csővezetékeken keresztül. A két ország a közelmúltban új gázvezeték-projektről is megállapodott, miközben Kína készül ismét megnyitni kötvénypiacát az orosz energiacégek előtt.

Az EU eddig óvatosan bánt Kínával, mivel tart a megtorlástól, hiszen Peking az unió második legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok után. Legutóbb két kisebb kínai bankot érintettek a szankciók, de ez inkább jogi tesztnek tekinthető, semmint komoly lépésnek.

German Chancellor Friedrich Merz reacts during his visit on the opening day of the International Motor Show IAA, September 9, 2025, in Munich, southern Germany. The IAA Mobility fair runs from September 9 to 14, 2025. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Alexandra Beier)

Német figyelmeztetés, amerikai nyomás

Friedrich Merz német kancellár hétfőn úgy fogalmazott: 

Az, hogy Európa kulcsfontosságú nyersanyagok tekintetében ennyire függ Kínától, kiszolgáltatottá tesz bennünket a zsarolásnak.

Ezért szerinte sürgető a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálása. Washington közben már lépett: India orosz olajvásárlásai miatt 50 százalékos vámot vetett ki az indiai importokra. Az EU azonban India esetében óvatosabb, mivel szeretné erősíteni gazdasági együttműködését a világ legnépesebb demokráciájával.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter csütörtökön Brüsszelben tárgyal Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztossal. Wright előzetesen világossá tette: az Egyesült Államok csak akkor hajlandó további szankciókat kivetni, ha az EU előbb teljesen leállítja saját orosz energiaimportját.

Az Európai Bizottság célja, hogy 2027-re teljesen megszabaduljon az orosz fosszilis energiahordozóktól, ám több tagállam – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is nagymértékben függ a moszkvai szállításoktól. Ezért a most felvetett szankciók aligha fognak egyhangú támogatást élvezni. Brüsszel mindenesetre jelezte: „a következő szankciós csomag előkészítésén dolgozunk, amely kulcsfontosságú Ukrajna ügyében.”

Borítókép: Kínai és EU-s zászlók (Fotó: NurPhoto/AFP/Jaap Arriens)


 

