Magyar–amerikai kapcsolatok – készül az új megállapodás

A tájékoztatás szerint a felek az egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.
Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy húszezer magyar család megélhetését biztosítják – ismertették.