Nemzetgazdasági MinisztériumNemzetközi ValutaalapEgyesült ÁllamokMagyarországdiplomácia

Magyar–amerikai kapcsolatok – készül az új megállapodás

Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának (US Department of the Treasury) adópolitikáért felelős államtitkára pénteken hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát – közölte az NGM pénteken az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 12:18
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
A tájékoztatás szerint a felek az egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára beszédet mond a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35 éves jubileumi ünnepségén a budapesti Haris Parkban
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára beszédet mond a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35 éves jubileumi ünnepségén a budapesti Haris Parkban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy húszezer magyar család megélhetését biztosítják – ismertették. 

Lóga Máté a tárgyalás kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, miközben Magyarország Európa egyik leginkább nyitott gazdasága, amely töretlenül élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát. Továbbá hangsúlyozta, hogy a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak. 

Magyarország három éve nyíltan kiáll a tárgyalások a diplomácia és a béke mellett, ezért nem véletlen, hogy a béke szigete, Budapest ad otthont a következő Trump–Putyin-találkozónak – áll a közleményben. Lóga Máté – a Budapest Airport igazgatóságának elnökeként – arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismételten közvetlen légijáratok erősítik a két ország közötti gazdasági és turisztikai együttműködést – írták a közleményben. 

Az államtitkár washingtoni útja során képviseli Magyarországot a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén is, valamint tárgyalásokat folytat a kiemelt hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel – tájékoztatott az NGM.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

