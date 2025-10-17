Címlapokon a budapesti amerikai–orosz békecsúcs

Vlagyimir PutyinDonald TrumpBudapesttalálkozó

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaljanak. A döntés komoly visszhangot váltott ki a nemzetközi médiában is. Uralja a világsajtót a magyarországi tárgyalás híre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 8:28
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, egy előre egyeztetett helyszínen találkoznak majd, hogy megvizsgálják, miként lehetne véget vetni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak.

Donald Trump amerikai és Vladimir Putin orosz elnök Budapesten találkoznak (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Budapesten találkoznak. Fotó: AFP

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki Trump.

A két vezető közel két és fél órán át beszélt telefonon, és a Kreml egyik tisztviselője szerint a hívást orosz kezdeményezésre bonyolították le. 
Később Trump újságíróknak azt mondta, hogy körülbelül két héten belül személyesen is találkozik Vlagyimir Putyinnal – írja a CNN.

A Reuters cikke szerint 

a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov jelezte, hogy a Trump–Putyin-csúcs előtt Marco Rubio és Szergej Lavrov  tárgyalni fognak, hogy előkészítsék az eseményt. Usakov közléséből továbbá az is kiderült, hogy Trump vetette fel Budapestet helyszínként, és Putyin támogatta az ötletet.

A Telegraph beszámolója szerint Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai helyzet megvitatására, kemény üzenetként és érzékeny csapásként éri Európát. A lap hozzáteszi, ez komoly ütés az uniós tagállamoknak.

A lap kiemeli: az, hogy 

Magyarországot választották a csúcstalálkozó helyszínéül, alighanem elvette az EU jókedvét. A blokk többnyire háttérbe szorult az ukrajnai béketárgyalások során, és rosszul viseli, hogy a gázai béketervben is csak mellékszerepet kapott.

A Bloomberg cikke szintén rámutat, hogy Trump lépése sokakat meglepett nyugati diplomáciai körökben is.

Az al-Dzsazira szerint a telefonbeszélgetés egy nappal azelőtt történt, hogy Trump Washingtonban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki várhatóan ismét kérni fogja, hogy az Egyesült Államok adjon el Tomahawk rakétákat Ukrajnának – ezekkel az ukrán haderő mélyebben tudna csapást mérni orosz területekre a két ország közötti háborúban.

Trump a Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy péntekenfogja tájékoztatni Zelenszkijt az orosz féllel folytatott tárgyalásokról. „Úgy gondolom, hogy a mai telefonbeszélgetés során jelentős előrelépést értünk el” – tette hozzá.

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics az Instagramon jelentette be, hogy az este beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Ma este beszéltem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akinek gratuláltam ahhoz, hogy megszervezte a nagy békecsúcstalálkozót Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke között. Sok sikert kívántam neki, és kifejeztem bizalmamat abban, hogy ez a történelmi esemény kifogástalanul lesz megszervezve.

„Beszéltünk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről is, és megállapodtunk abban, hogy a következő hét napban találkozunk” – áll az Instagram-bejegyzésben.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

