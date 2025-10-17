Címlapokon a budapesti amerikai–orosz békecsúcs

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki Trump.

A két vezető közel két és fél órán át beszélt telefonon, és a Kreml egyik tisztviselője szerint a hívást orosz kezdeményezésre bonyolították le.

Később Trump újságíróknak azt mondta, hogy körülbelül két héten belül személyesen is találkozik Vlagyimir Putyinnal – írja a CNN.

A Reuters cikke szerint

a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov jelezte, hogy a Trump–Putyin-csúcs előtt Marco Rubio és Szergej Lavrov tárgyalni fognak, hogy előkészítsék az eseményt. Usakov közléséből továbbá az is kiderült, hogy Trump vetette fel Budapestet helyszínként, és Putyin támogatta az ötletet.

A Telegraph beszámolója szerint Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai helyzet megvitatására, kemény üzenetként és érzékeny csapásként éri Európát. A lap hozzáteszi, ez komoly ütés az uniós tagállamoknak.