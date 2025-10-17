Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, egy előre egyeztetett helyszínen találkoznak majd, hogy megvizsgálják, miként lehetne véget vetni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak.
Címlapokon a budapesti amerikai–orosz békecsúcs
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaljanak. A döntés komoly visszhangot váltott ki a nemzetközi médiában is. Uralja a világsajtót a magyarországi tárgyalás híre.
Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között
– jelentette ki Trump.
A két vezető közel két és fél órán át beszélt telefonon, és a Kreml egyik tisztviselője szerint a hívást orosz kezdeményezésre bonyolították le.
Később Trump újságíróknak azt mondta, hogy körülbelül két héten belül személyesen is találkozik Vlagyimir Putyinnal – írja a CNN.
A Reuters cikke szerint
a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov jelezte, hogy a Trump–Putyin-csúcs előtt Marco Rubio és Szergej Lavrov tárgyalni fognak, hogy előkészítsék az eseményt. Usakov közléséből továbbá az is kiderült, hogy Trump vetette fel Budapestet helyszínként, és Putyin támogatta az ötletet.
A Telegraph beszámolója szerint Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai helyzet megvitatására, kemény üzenetként és érzékeny csapásként éri Európát. A lap hozzáteszi, ez komoly ütés az uniós tagállamoknak.
A lap kiemeli: az, hogy
Magyarországot választották a csúcstalálkozó helyszínéül, alighanem elvette az EU jókedvét. A blokk többnyire háttérbe szorult az ukrajnai béketárgyalások során, és rosszul viseli, hogy a gázai béketervben is csak mellékszerepet kapott.
A Bloomberg cikke szintén rámutat, hogy Trump lépése sokakat meglepett nyugati diplomáciai körökben is.
Az al-Dzsazira szerint a telefonbeszélgetés egy nappal azelőtt történt, hogy Trump Washingtonban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki várhatóan ismét kérni fogja, hogy az Egyesült Államok adjon el Tomahawk rakétákat Ukrajnának – ezekkel az ukrán haderő mélyebben tudna csapást mérni orosz területekre a két ország közötti háborúban.
Trump a Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy péntekenfogja tájékoztatni Zelenszkijt az orosz féllel folytatott tárgyalásokról. „Úgy gondolom, hogy a mai telefonbeszélgetés során jelentős előrelépést értünk el” – tette hozzá.
Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics az Instagramon jelentette be, hogy az este beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.
Ma este beszéltem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akinek gratuláltam ahhoz, hogy megszervezte a nagy békecsúcstalálkozót Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke között. Sok sikert kívántam neki, és kifejeztem bizalmamat abban, hogy ez a történelmi esemény kifogástalanul lesz megszervezve.
„Beszéltünk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről is, és megállapodtunk abban, hogy a következő hét napban találkozunk” – áll az Instagram-bejegyzésben.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
