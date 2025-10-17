Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek

A szuperhatalmak magyarországi csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti megbeszélése újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 7:31
Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek Forrás: AFP
Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború rendezéséről, Európában komoly vitákat váltott ki. Az amerikai elnök döntése, hogy Magyarországot választja a csúcstalálkozó helyszínéül, politikai értelemben is sokatmondó – írja a Telegraph.

Trump és Putyin budapesti csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak
Trump és Putyin budapesti csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor miniszterelnök számára ez a találkozó óriási diplomáciai siker, hiszen a magyar főváros ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerül. 

A magyar kormányfőt az elmúlt években gyakran támadták Brüsszelben és több nyugati fővárosban, amiért határozottan kiállt a nemzeti érdekek, a szuverenitás és a béke mellett.

A Telegraph cikke emlékeztet: Orbán Viktort az Európai Unióban gyakran Putyin legközelebbi szövetségeseként bélyegzik meg, mivel többször bírálta a háborút elhúzó szankciókat, és következetesen a mielőbbi béketárgyalások mellett szólalt fel. Az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel való viszonya fagyos, a magyar kormány pedig többször jelezte: nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, amíg nem biztosított a kárpátaljai magyar közösség jogainak védelme.

Orbán Viktor a NATO- és EU-csúcstalálkozókon is rendszeresen a nemzeti érdekek mentén képviseli álláspontját, még akkor is, ha ezzel egyedül marad az asztalnál. 

Az európai politikai elit szemében ez szokatlan, ugyanakkor a magyar miniszterelnök következetessége elismerést vált ki a konzervatív világban.

 

Orbán Viktor hosszú ideje jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal

A magyar miniszterelnök már az amerikai elnök első ciklusa idején is támogatta a Make America Great Again mozgalmat, és akkor is kitartott mellette, amikor Trump ellenzéki szerepbe kényszerült. 

Trump több ízben méltatta Orbán Viktort, példaként említve határozott bevándorláspolitikáját és szuverenitásvédő törekvéseit.

A brit lap felidézi: Orbán Viktor volt az egyetlen uniós vezető, aki Trump újraválasztása előtt nyíltan támogatta őt, és a CPAC-en is rendszeresen felszólalt. Több amerikai döntés – például a családpolitikai és genderkérdésekben hozott intézkedések – Magyarország példájából merítettek inspirációt.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban listens while US President Donald Trump speaks to the press before a meeting in the Oval Office of the White House on May 13, 2019, in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
Orbán Viktor hosszú ideje jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal. Fotó: AFP

A mostani budapesti csúcstalálkozó ezért nem csupán diplomáciai esemény, hanem jelképes üzenet is. 

A két szuperhatalom vezetőinek tárgyalása Magyarországon azt mutatja, hogy Orbán Viktor képes hidat képezni Kelet és Nyugat között. A Telegraph megjegyzi:

Az Európai Unió számára ez a találkozó kétségtelenül kellemetlen fejlemény. 

Brüsszel már korábban is nehezen viselte, hogy Magyarország önálló utat jár a külpolitikájában, és kapcsolatot ápol mind Moszkvával, mind Washington konzervatív köreivel. 

Az uniós diplomaták rendre hangsúlyozzák, hogy Orbán Viktor nem az EU nevében beszél, ám a valóság az, hogy Magyarország hat hónapig töltötte be a közösség soros elnökségét, így súlya és láthatósága megkerülhetetlenné vált. A lap rámutat: az ICC-ügy is különösen érzékeny pont. Magyarország bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, miután az elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen. 

Az ICC korábban Vlagyimir Putyinnal szemben is hasonló döntést hozott, de ez Budapesten nem okoz diplomáciai feszültséget, hiszen a magyar kormány a szuverén nemzeti döntéshozatal híve, és nem engedi, hogy külső szervezetek diktáljanak.

‼️‼️‼️

Posted by Deák Dániel on Thursday, October 16, 2025

 

Trump döntése egyszerre üzenet Európának és elismerés Magyarországnak

Orbán Viktor békepolitikája és független külpolitikai irányvonala most nemzetközi visszaigazolást kapott – a magyar fővárosban megrendezésre kerülő csúcstalálkozó pedig történelmi jelentőségű diplomáciai esemény.

 

Borítókép: Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek (Fotó: AFP)

