Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek

Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború rendezéséről, Európában komoly vitákat váltott ki. Az amerikai elnök döntése, hogy Magyarországot választja a csúcstalálkozó helyszínéül, politikai értelemben is sokatmondó – írja a Telegraph.

Trump és Putyin budapesti csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor miniszterelnök számára ez a találkozó óriási diplomáciai siker, hiszen a magyar főváros ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerül.

A magyar kormányfőt az elmúlt években gyakran támadták Brüsszelben és több nyugati fővárosban, amiért határozottan kiállt a nemzeti érdekek, a szuverenitás és a béke mellett.