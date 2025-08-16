Európa-szerte egyre nagyobb a patrióta jobboldal népszerűsége

A német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) megelőzte a kormányzó Kereszténydemokrata Uniót (CDU) a Forsa Társadalomkutató és Statisztikai Elemző Intézet augusztus 12-én közzétett új közvélemény-kutatásában. Az eredmények szerint Alice Weidel pártja 26 százalékkal vezet, két ponttal megelőzve a 24 százalékos CDU-t – írja a V4NA.

Franciaországban a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés (RN) szintén elsöprő előnnyel rendelkezik. A Jordan Bardella vezette RN a közvélemény-kutatásokban körülbelül 33 százalékon áll

Fotó: AFP

Az AfD legutóbb áprilisban, a Szociáldemokratákkal (SPD) folytatott koalíciós tárgyalások során előzte meg a CDU-t, de a jelenlegi különbség a 2025. februári előre hozott választások óta a legnagyobb. A Politico Brussels szerint a Forsa közvélemény-kutatása arra utal, hogy Friedrich Merz kancellár, miközben olyan külpolitikai kérdésekre összpontosít, mint az ukrajnai háború és Európa kapcsolatai az Egyesült Államokkal Donald Trump elnöksége alatt, egyre növekvő elégedetlenséggel néz szembe belföldön. Ahogy arról a V4NA is beszámolt,

a németek 59 százaléka azt mondta, hogy „nem elégedett” a teljesítményével száznapos hivatali idő után.

A tendencia Európa más részein is tükröződik. Ausztriában a Herbert Kickl vezette jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) továbbra is uralja a közvélemény-kutatásokat.

A PolitPro összesítése szerint az FPÖ minden hiteles felmérésben több mint 10 ponttal vezet, 34-35 százalékkal, míg az Osztrák Néppárt (ÖVP) 21-22 százalékkal áll.

Ausztriában a 2024. szeptemberi parlamenti választásokon az FPÖ szerezte meg a szavazatok legnagyobb részét, de az ÖVP-vel folytatott koalíciós tárgyalások kudarcot vallottak, így az ÖVP, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a liberális NEOS által alakított kormány jött létre

– emlékeztet a European Conservative.

Franciaországban a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülése (RN) szintén elsöprő előnnyel rendelkezik. A Jordan Bardella vezette RN – aki gyakorlatilag a párt elnökjelöltje, miután Le Pent márciusban eltiltották az indulástól – közvélemény-kutatásokban körülbelül 33 százalékon áll, jóval megelőzve az egyesült baloldal Új Népfrontját (21 százalék) és Emmanuel Macron elnök Ensemble szövetségét (15,5 százalék). Egy 2025. júniusi Odoxa-Mascaret barométer a Public Sénat számára megállapította, hogy Le Pen és Bardella is a legmagasabb a közvélemény kedveltségében – mindkettő 36 százalékos kedvező véleményt kapott.

Egy áprilisi Elabe-felmérés szintén az RN-t helyezte az első helyre a 2027-es elnökválasztáson, Bardellára 31-35,5 százalékos eredményt jósolva az első fordulóban.

A Csatorna túloldalán az Egyesült Királyság politikai tájképe is változik. Nigel Farage Reform UK pártja megelőzte mind a Munkáspártot, mind a Konzervatívokat a közvélemény-kutatásokban. A 2025. májusi helyhatósági választásokon a párt körülbelül 30 százalékos előre jelzett országos szavazatszámot (PNS) ért el – ezzel az országos szavazatok számát meghaladva, és a két nagy pártot is felülmúlva –, ami a PNS-követés kezdete óta nem látott mérföldkő, és potenciálisan gyökeres változást jelezhet Nagy-Britannia régóta fennálló kétpártrendszerében.